محمدرضا صفیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط اخیر کشور و حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از نظر تأمین کالا هیچ مشکلی وجود ندارد، اما بهدلیل فاصله قیمتی بین نرخهای قدیم و جدید، طی هفته گذشته شاهد نوسان و کمبود مقطعی برخی اقلام بودیم که در حال برطرف شدن است.
وی افزود: از روزهای آینده تمامی ارزاق عمومی و ۱۷ قلم کالای اساسی بهصورت متناوب در بازار استان توزیع خواهد شد. در حوزه روغن، تزریق مستمر در حال انجام است و اخیراً نیز ۲۲۸ تن روغن به بازار عرضه شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین با اشاره به ظرفیت تولید داخل استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار تن روغن خام برای یکی از واحدهای تولیدی استان تأمین شده و این کارخانه با سه شیفت کاری در حال تولید است. همچنین روغن مورد نیاز از انبارهای ذخیره نیز تأمین و در حال انتقال به شبکه توزیع مویرگی در سطح استان است.
صفیخانی از شهروندان خواست از خرید بیش از نیاز خودداری کنند و گفت: هیچ نگرانی بابت تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و با اعلام نرخهای جدید، عرضه کالاها بر اساس قیمتهای مصوب انجام خواهد شد و آرامش به بازار بازمیگردد.
وی در پاسخ به گلایههای مردمی درباره نظارت بر بازار تصریح کرد: نظارت مؤثر زمانی محقق میشود که قیمتهای جدید تثبیت و بهصورت رسمی اعلام شود. پس از آن، نظارتها بهصورت مستمر و دقیق ادامه خواهد داشت.
معاون استاندار قزوین همچنین درباره وضعیت نهادههای دامی گفت: در این بخش نیز هیچ مشکلی وجود ندارد و تنها امروز ۷۱۵ مورد نهاده در سامانه بازارگاه بارگذاری شده که توسط دامداران و مرغداران خریداری و در حال انتقال به استان است.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب تولید در استان افزود: قزوین یک استان اقتصادی و تأمینکننده استانهای همجوار است. جوجهریزی کاهش نداشته و در حال حاضر حدود چهار میلیون قطعه جوجهریزی انجام شده که دو برابر نیاز استان است.
صفیخانی در پایان از تشکیل کارگروه اقتصادی در استان خبر داد و گفت: تمامی فرمانداران بهعنوان رؤسای این کارگروهها با محوریت تأمین، توزیع و نظارت فعالیت میکنند و پیشبینی میشود طی یکی دو هفته آینده، ثبات نسبی و آرامش کامل در بازار استان برقرار شود.
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