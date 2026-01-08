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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴

واکنش «نبیه بری» به بیانیه ارتش لبنان درباره انحصار سلاح

واکنش «نبیه بری» به بیانیه ارتش لبنان درباره انحصار سلاح

رئیس مجلس لبنان ضمن انتقاد از تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی در کشورش گفت که توطئه و جاه‌طلبی‌های این رژیم در جنوب لبنان، مانع اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان در واکنش به بیانیه ارتش لبنان درباره مرحله نخست تلاش برای انحصار سلاح در جنوب رودخانه لیتانی گفت: ما از بیانیه فرماندهی ارتش و دستاوردهای آن حمایت می‌کنیم، دستاوردهایی که اگر اشغال چندین نقطه توسط اسرائیل نبود، کامل می‌شدند.

نبیه بری در ادامه سخنانش افزود: توطئه و جاه‌طلبی‌های اسرائیل در جنوب، در مسیر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل مانع ایجاد می‌کند.

رئیس مجلس لبنان تصریح کرد: جنوب لبنان و مردم آن، بر اشتیاقشان برای حضور و حمایت‌های ارتش خود تأکید کرده و همچنان تأیید می‌کنند.

ارتش لبنان صبح امروز با صدور بیانیه ای ضمن انتقاد از تداوم تجاوزات و اشغالگری رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و بدون اشاره به هیچ گونه ساز و کار عملیاتی برای توقف این تجاوزات، اعلام کرد که طرح انحصار سلاح در جنوب رودخانه لیتانی وارد مرحله پیشرفته‌ای شده است.

کد مطلب 6717793

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    نظرات

    • IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
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      تشکر ارتش لبنان!!!!

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