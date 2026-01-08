به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظمی اردکانی، دبیرکل جامعه اسلامی مدیران، در گردهمایی دبیران کل احزاب اصولگرا گفت: امیدواریم این جلسه به نتایجی که مدنظر همه ماست منتهی شود. بنده به این دلیل عرض می‌کنم که هم در جلسات و جمع‌های ائتلافی حضور داشته‌ام و برای شکل‌گیری انسجام میان جریان انقلابی و جریان ارزش‌مدار اصول‌گرایی تلاش‌هایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نیز کوشش‌های فراوانی انجام شد تا تعداد نامزدها از پنج نفر به یک نفر برسد. برای این موضوع وقت قابل توجهی گذاشته شد و تجربه‌هایی به‌دست آمد؛ هرچند در نهایت آن تجربه، تجربه‌ای موفق نبود، اما حتماً درس‌آموز و قابل استفاده است.

ناظمی اردکانی ادامه داد: پس از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز جمعی از افراد دلسوز و متعهد دوباره بر این باور بودند که باید در جریان اصول‌گرایی به اتفاق‌نظر برسیم. در این مسیر، گفتگوهای متعددی انجام شد؛ برخی از دوستان حاضر در همین جمع نیز در جریان هستند. حتی این تلاش‌ها به تدوین یک پیمان‌نامه منجر شد. درباره این پیمان‌نامه با جمعی از علمای بزرگوار و چهره‌های سیاسی مؤثر گفتگو شد و تقریباً همه بر ضرورت تحقق این اتفاق‌نظر تأکید داشتند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: این تجربه کم‌وبیش وجود داشته و هنوز هم به‌طور کامل تعطیل نشده است؛ مستندات آن نیز موجود است. به نظر بنده، برای انجام این اقدام اساسی و واجب، تلاش جناب‌عالی واقعاً تلاشی ارزشمند و مقدس است و اگر در امتداد همان تجربه‌ها—از جمنا، ائتلاف‌ها و سپس اجماع‌ها و ستادهای اجماعی—پیگیری شود، می‌تواند ان‌شاءالله به نتیجه‌ای ثمربخش برسد.