حجت الاسلام سبزی: حذف رانت واردات، تقویت تولید داخلی را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد سبزی عصر پنجشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار ساوه با اشاره به اجرای طرح اصلاح نظام یارانهها اظهار کرد: اصل این تصمیم ریشه در تأکیدات مقام معظم رهبری دارد که فرمودند واردات کالاهای اساسی نباید در انحصار عدهای خاص باشد و باید به شکل رقابتی انجام شود.
وی افزود: انحصار در واردات کالاهای اساسی طی سالهای گذشته موجب شکلگیری رانت، بازار سیاه و سودجویی برای گروهی محدود شده بود اما اگر این طرح بهدرستی اجرا شود ضمن کاهش قیمت کالاهای وارداتی، تولید داخلی نیز تقویت خواهد شد.
حجت الاسلام سبزی گفت: دولت باید برای حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی برنامهای مشخص داشته باشد تا این اقلام با قیمت ثابت و پایدار به دست مردم برسد و شاهد نوسان روزانه قیمتها نباشیم.
نماینده ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به نحوه پرداخت یارانهها بیان کرد: بر اساس اعلامها، یارانه نقدی ابتدا برای یک میلیون نفر پرداخت شده و قرار است هر سه ماه افزایش یابد یا به جای پرداخت نقدی، کالا بهصورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد با این حال ضعف اصلی در عدم تبیین مناسب این موضوع برای افکار عمومی است که همین مسئله موجب التهاب در بازار شده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه برخی مسئولان دولتی و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس با اظهارات نسنجیده، ناخواسته به این التهاب دامن زدند، بهعنوان مثال اعلام افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمتها پیش از اجرای کامل طرح، باعث موج احتکار و گرانفروشی شد در حالی که نباید پیشاپیش فضای جامعه ملتهب میشد.
حجتالاسلام سبزی با اشاره به آمار تخصیص منابع برای کالاهای اساسی گفت: سال گذشته حدود ۱۲ و نیم هزار میلیارد تومان برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافت که امسال این رقم به ۸ و نیم هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: بخش عمده منابع گذشته به جیب واردکنندگان خاص رفت و تنها حدود یک و نیم هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان رسید، در واقع دولت ارز ترجیحی را حذف نکرده بلکه آن را از دلالان گرفته و به انتهای زنجیره یعنی مردم، منتقل کرده است.
وی به وضعیت بازار مرغ اشاره کرد و افزود: در جلسات کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی و ارتباط مستقیم با مرغداران و دامداران، فعالان این حوزه تأکید داشتند که اگر نهادهها و سرمایه در گردش با نرخ یکسان تأمین شود، بازار بهطور طبیعی تنظیم خواهد شد و قیمت مرغ در نهایت بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان تثبیت میشود، نه قیمتهای بالاتری که پیشتر به مردم تحمیل میشد.
نماینده ساوه و زرندیه در مجلس اظهار کرد: پیش از این مرغ با قیمتهای ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان عرضه میشد، اما با حذف رانت و اعمال نظارت جدی، قیمت واقعی و منطقی در بازار شکل خواهد گرفت، البته شرط اصلی نظارت مؤثر است تا افزایش قیمت نهادهها به سایر کالاها سرایت نکند.
وی درباره وضعیت بازار روغن و سایر اقلام اساسی نیز گفت: التهاب فعلی بازار روغن ناشی از هجوم مردم برای خرید و احتکار برخی فروشندگان است که تصور کمبود یا قحطی دارند، در حالی که کالا به میزان کافی در بنادر و گمرکات موجود است و با مدیریت صحیح، طی یک تا سه روز آینده این وضعیت کنترل خواهد شد.
حجتالاسلام سبزی با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه اظهار کرد: اجرای این طرح نیازمند شجاعت بود و رئیسجمهور با وجود مشکلات انباشته از گذشته، این تصمیم را اتخاذ کرد، اما اکنون باید با مدیریت میدانی، توضیح شفاف برای مردم و همراهی ائمه جمعه، روحانیت و رسانهها، اعتماد عمومی تقویت شود.
وی ادامه داد: دشمن با تمام توان در حال القای ناامیدی در جامعه است تا مردم احساس بنبست کنند در حالی که با آگاهیبخشی و شفافیت، مردم همراهی خواهند کرد و بازار بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تنظیم میشود و امید است با نظارت و مدیریت صحیح، این طرح به عدالت و ثبات اقتصادی منجر شود.
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