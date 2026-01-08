تصادف برای امدادگران در محور شاهرود-میامی؛ حال عمومی مصدومان مساعد است

مهسا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه رانندگی برای دو نفر از کارکنان شبکه بهداشت شهرستان میامی در محور شاهرود به میامی خبر داد و اظهار داشت: در پی این سانحه بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه این دو نفر با خودرو شخصی به سمت مرکز خدمات جامع سلامت بکران در حال حرکت بودند، افزود: این مجروحان ماما و دیگری کارشناس بهداشت محیط است.

رئیس اورژانس شاهرود از انتقال این مصدومان به بیمارستان امام حسین شاهرود خبر داد و اضافه کرد: خوشبختانه حال عمومی هر دو همکار مساعد گزارش شده است.

عظیمی توضیح داد: در همین راستا دکتر رودباری معاون بهداشتی دانشگاه به همراه دکتر مصری‌پور رئیس شبکه بهداشت شهرستان میامی با حضور در بیمارستان از این دو همکار عیادت کرده و روند درمان آنان را بررسی کردند.