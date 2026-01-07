سرمربی تیم ملی: از بدمینتون هم مثل فوتبال انتظار قهرمانی نداشته باشید!

سیمین مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم ملی و مسابقات پیشروی جام فجر اظهار داشت: تا این لحظه حضور ۸ تیم در بخش بانوان قطعی شده است. بازیکنان ما تا امروز درگیر مسابقات لیگ بودند و امروز آخرین روز برگزاری لیگ است. پس از پایان لیگ مسابقات به تعویق میافتد تا بتوانیم اردوهای تیم ملی را آغاز کنیم و بازیکنان را بهطور کامل در اختیار داشته باشیم.
وی افزود: تا اینجا بازیکنان در اختیار باشگاهها بودند و عملاً امکان برگزاری اردو نداشتیم اما پس از پایان لیگ میتوانیم تمرینات منسجمتری داشته باشیم. امیدواریم در جام فجر نمایش خوبی ارائه دهیم. معمولاً تیمهای حاضر در این مسابقات از کیفیت مناسبی برخوردار هستند هرچند امسال تعداد تیمها نسبت به سال گذشته کمی کمتر شده است.
سرمربی تیم ملی بدمینتون بانوان درباره کشورهای شرکتکننده گفت: تا این لحظه تیمهای عراق، قزاقستان، قرقیزستان و آذربایجان حضورشان قطعی شده است. از امارات هم تیم داریم ولی باید منتظر ماند تا همه چیز قطعی شود چون ممکن است تعدادی از این تیمها انصراف دهند و یا تیمهای جدیدی ثبت نام کنند.
مهدوی در پاسخ به این سوال که با توجه به سطح تیمهای حاضر هدفگذاری تیم ملی در جام فجر چیست؟ عنوان کرد: برخی تیمها با نام کشورهای منطقه میآیند اما از بازیکنان طراز اول دنیا استفاده میکنند. بهعنوان مثال تیم امارات معمولاً بازیکنان هندی باکیفیتی را به خدمت میگیرد یا آذربایجان از بازیکنان اندونزیایی حتی در سطح المپیکی استفاده میکند. این موضوع برای بازیکنان ما یک فرصت بسیار خوب محسوب میشود.
وی ادامه داد: برای ما مهمترین مسئله کسب تجربه بینالمللی است. بازیکنان ما به دلیل کمبود بازیهای برونمرزی نیاز جدی به چنین مسابقاتی دارند. هر بازی بینالمللی هم به بهبود رنکینگ کمک میکند و هم ترس و استرس بازی در سطح بالا را از بازیکن میگیرد. اگر رنکینگ ارتقا پیدا نکند طبیعتاً جایگاه مناسبی در جدول مسابقات نخواهیم داشت و حتی شانس کسب سهمیه المپیک هم کاهش مییابد.
سرمربی تیم ملی بدمینتون بانوان درباره کمپهای بینالمللی و نقش آنها در آمادهسازی بازیکنان گفت: کمپهای توسعه آسیا (IOP) بازیکنانی را از کشورهایی که در مسیر توسعه بدمینتون هستند انتخاب میکند. از هر کشور معمولاً یک دختر و یک پسر دعوت میشوند و علاوه بر اردوهای تمرینی هزینه حضور در چند مسابقه بینالمللی هم برای آنها تأمین میشود. هدف نهایی این کمپها کمک به بازیکنان برای رسیدن به سهمیه المپیک است. تمرین در کنار بازیکنان و مربیان بینالمللی تأثیر بسیار زیادی دارد بهویژه برای دختران ما که در داخل کشور با محدودیتهای بیشتری مواجه هستند.
مهدوی در خصوص تغییرات ترکیب تیم ملی بانوان و نبود ثبات در سالهای اخیر گفت: این موضوع را نباید بهعنوان نبود ثبات دید. بازیکنان ما در حال رقابت هستند و ما نمیتوانیم فقط روی یک نفر تمرکز کنیم. برخی از بازیکنان با هزینه شخصی در مسابقات بینالمللی شرکت میکنند و فدراسیون هم تا جایی که امکان داشته باشد یکی دو نفر را حمایت میکند. هزینههای اعزام بسیار بالاست و امکان حمایت کامل از همه وجود ندارد. در نهایت همیشه برای انتخاب نفرات جهت اعزام رنکینگ جهانی و عملکرد بازیکنان ملاک اصلی ما است و برای بازیهای آسیایی ناگویا هم قطعاً مسابقات انتخابی برگزار میشود.
وی درباره حذف نمایندگان ایران در دوره گذشته بازیهای آسیایی و انتقادهای مطرح شده نسبت به اعزام این رشته، توضیح داد: در بازیهای آسیایی هانگژو یگانه کرمانی با آسیبدیدگی وارد مسابقات شد و به آمادگی صددرصد نرسیده بود. زهرا رباطی هم در بازیهای آسیایی جوانان بحرین در همان دور نخست به یکی از بهترین بازیکنان مسابقات و از مدعیان قهرمانی برخورد کرد. واقعیت این است که در چنین شرایطی انتظار نتیجه متفاوتی نمیتوان داشت.
مهدوی با اشاره به انتقادها از اعزام نمایندگان بدمینتون گفت: آسیا قویترین قاره بدمینتون دنیاست. این شرایط شبیه این است که بگوییم تیم فوتبال نباید به جام جهانی برود چون مدال نمیگیرد. حضور در این مسابقات برای بدمینتون ایران ضروری است؛ هم برای دیدهشدن و هم برای ایجاد انگیزه در جامعه این رشته باید اعزامها انجام شود. انتظار مدال از بازیکنی که سالی چند مسابقه بینالمللی میرود و امکانات محدودی دارد منصفانه نیست.
سرمربی تیم ملی بدمینتون بانوان در پایان درباره مسیر آمادهسازی تا بازیهای آسیایی ناگویا گفت: در بخش پایه و استعدادیابی طی سالهای اخیر کارهای خوبی انجام شده اما مشکل اصلی همچنان بودجه و مسائل مالی است. اگر این بخش تقویت شود میتوان برنامهریزی موثرتری داشت. برای ناگویا زمان زیادی نداریم و واقعبینانه صحبت میکنم؛ هدف مدال نیست اما امیدواریم با برنامهریزی جدیتر نسبت به دوره قبل نتیجه بهتری کسب کنیم.
