  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

محورهای مواصلاتی اصلی لرستان باز است

محورهای مواصلاتی اصلی لرستان باز است

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان گفت: همه محورهای مواصلاتی اصلی لرستان باز است.

عارف امرایی امروز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: طی صبح امروز شاهد بارش برف در محورهای الیگودرز به ویژه محدوده چمن سلطان بودیم.

وی ادامه داد: همچنین در شهرستان دلفان نیز در جاده‌ها به ویژه گردنه گاماسیاب بارندگی به شکل برف گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با اشاره به بارش باران در دیگر محورهای استان طی دیشب و صبح امروز گفت: هم اکنون در گردنه‌های شهرستان‌های سردسیر استان مثل الیگودرز و دلفان شاهد بارش برف و کولاک هستیم.

گردنه «گله بادوش» الیگودرز بسته است

امرایی بیان کرد: هم اکنون به دلیل بارش برف گردنه «گله بادوش» الیگودرز بسته است.

وی یادآور شد: محورهای مواصلاتی اصلی استان در حال حاضر باز هستند و مشکلی برای تردد وجود ندارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان بیان کرد: هم اکنون ۳۷۰ راهدار به همراه ۲۹۸ دستگاه ماشین آلات در قالب ۴۵ اکیپ در سطح استان فعال هستند.

کد مطلب 6718284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها