محورهای مواصلاتی اصلی لرستان باز است

عارف امرایی امروز شنبه در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: طی صبح امروز شاهد بارش برف در محورهای الیگودرز به ویژه محدوده چمن سلطان بودیم.
وی ادامه داد: همچنین در شهرستان دلفان نیز در جادهها به ویژه گردنه گاماسیاب بارندگی به شکل برف گزارش شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان با اشاره به بارش باران در دیگر محورهای استان طی دیشب و صبح امروز گفت: هم اکنون در گردنههای شهرستانهای سردسیر استان مثل الیگودرز و دلفان شاهد بارش برف و کولاک هستیم.
گردنه «گله بادوش» الیگودرز بسته است
امرایی بیان کرد: هم اکنون به دلیل بارش برف گردنه «گله بادوش» الیگودرز بسته است.
وی یادآور شد: محورهای مواصلاتی اصلی استان در حال حاضر باز هستند و مشکلی برای تردد وجود ندارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان بیان کرد: هم اکنون ۳۷۰ راهدار به همراه ۲۹۸ دستگاه ماشین آلات در قالب ۴۵ اکیپ در سطح استان فعال هستند.
