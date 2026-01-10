به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مجتبی صداقت رافزود: این تجمع مردمی از ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۲۱ دیماه در تکیه امیرچقماق برگزار میشود.
وی ادامه داد: هیأتهای مذهبی و تشکلهای دینی و فرهنگی با حضور پرشور در این تجمع بار دیگر اقدامات اغتشاشگران را در تخریب اماکن مذهبی و فرهنگی محکوم میکنند.
وی به اهمیت و ضرورت داشتن بصیرت و هوشیاری آحاد مردم در برابر اهداف و ترفندهای استکبارجهانی علیه مردم و کشور اسلامی تاکید کرد.
طی روزهای اخیر برخی اغتشاشگران به برخی مکانهای مذهبی و فرهنگی و اموال عمومی خسارت وارد کردند.
