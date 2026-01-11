خط قرمز ساپینتو روی نام ۲ بازیکن استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باید به مصاف فولاد هرمزگان برود که این بازی از قرار است روز دوشنبه ۲۲ دی و از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه شهدای خلیج فارس بندرعباس برگزار شود.

تمرینات استقلال از روز سه شنبه هفته گذشته برای این بازی آغاز شده و در روزهای اخیر بازیکنان زیر نظر کادرفنی تمرینات را انجام داده‌اند. عارف آقاسی و رامین رضائیان که از شرایط خود در استقلال رضایت ندارند در تمرینات روزهای اخیر اجازه همراهی با سایر بازیکنان را نداشته‌اند و به صورت انفرادی تمرین کرده‌اند.

ریکاردو ساپینتو که اجازه جدایی این دو بازیکن را داده است، قصد ندارد در سفر به هرمزگان نام او دو بازیکن را در لیست بازیکنان قرار دهد و به این ترتیب رضائیان و آقاسی غایبان استقلال در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی خواهند بود.