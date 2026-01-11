  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ دی ۱۴۰۴، ۸:۰۵

خط قرمز ساپینتو روی نام ۲ بازیکن استقلال

خط قرمز ساپینتو روی نام ۲ بازیکن استقلال

سرمربی تیم فوتبال استقلال قصد ندارد دو بازیکن این تیم را در لیست مسافران سفر به هرمزگان قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باید به مصاف فولاد هرمزگان برود که این بازی از قرار است روز دوشنبه ۲۲ دی و از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه شهدای خلیج فارس بندرعباس برگزار شود.

تمرینات استقلال از روز سه شنبه هفته گذشته برای این بازی آغاز شده و در روزهای اخیر بازیکنان زیر نظر کادرفنی تمرینات را انجام داده‌اند. عارف آقاسی و رامین رضائیان که از شرایط خود در استقلال رضایت ندارند در تمرینات روزهای اخیر اجازه همراهی با سایر بازیکنان را نداشته‌اند و به صورت انفرادی تمرین کرده‌اند.

ریکاردو ساپینتو که اجازه جدایی این دو بازیکن را داده است، قصد ندارد در سفر به هرمزگان نام او دو بازیکن را در لیست بازیکنان قرار دهد و به این ترتیب رضائیان و آقاسی غایبان استقلال در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی خواهند بود.

کد مطلب 6718549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۱
      0 4
      پاسخ
      لیست: فهرست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها