میزبانی استقلال از الحسین در شهرقدس قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ باید روز ۲۱ بهمن از تیم الحسین اردن میزبانی کند. با توجه به کیفیت پایین چمن ورزشگاه شهدای شهر قدس، کادرفنی استقلال در خواست یک ورزشگاه دیگر برای میزبانی از حریفان خود در ادامه مسابقات لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا ۲ داشت که در همین راستا قرار است دیدار این تیم با تراکتور در هفته شانزدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار شود اما بابت میزبانی در رقابت های آسیایی شرایط متفاوت است.

باشگاه استقلال تا امروز شنبه ۲۰ دی وقت دارد تا ورزشگاه جدید بابت میزبانی از تیم الحسین اردن را همراه با دلایل مربوط به تعویض ورزشگاه اصلی( شهدای شهر قدس) به دبیرخانه کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC ارسال کند تا با تایید مقامات مسئول در این نهاد ورزشگاه استقلال تغییر کند. با توجه به زیر کاشت رفتن چمن ورزشگاه شهدای شهر قدس انتظار می رود که این ورزشگاه برای میزبانی استقلال در دیدار با الحسین شرایط بهتری داشته باشد.

به همین دلیل بعید است استقلال ورزشگاه جدیدی را به AFC اعلام کند و دیدار با الحسین اردن در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد می شود.