به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت‌ها و تشکل‌های دینی با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی علیه مردم و اماکن عمومی و مذهبی اعلام کردند که هیئت پای کار مردم و اسلام است، روزی در صف اعتراض به وضعیت معیشت، و امروز در صف مقابله با اقدامات تروریستی و جنگ خیابانی.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«و امّا الزبدُ فیذهبُ جُفاءاً و أمّا ماینفع الناسَ فیمکث فی الارض» (سوره رعد، آیه ۱۷)

همزمان با اقدامات تروریستی دشمنان ملت ایران، شورای ملی شبکه‌های هیئت‌ها و تشکل‌های دینی کشور، بیانیه خود را به محضر ملت شریف و مؤمن ایران اسلامی تقدیم می‌دارد.

هیئت‌ها و تشکل‌های دینی که فرزندان این بوم هستند، هم‌درد و شریک همه مردم در مشکلات اقتصادی هستند اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است. اقدامات امروز دشمنان تروریست، از اغتشاش هم فراتر رفته و به جنگ تروریستی تبدیل شده است. گویی دشمن بنا دارد با این اقدامات، ناکامی‌اش در جنگ دوازده‌روزه را جبران کند. حضور و فعالیت دشمنان تروریست به‌قدری شفاف و آشکار شده است که صحنه دیگری از جنگ دوازده‌روزه را نمایان کرده است.

اهانت و حمله به مسجد و حسینیه و امامزادگان؛ آتش زدن قرآن و کتب ادعیه، سر بریدن مأموران انتظامی و زنده‌زنده سوزاندن پرستاران، اعتراض نیست؛ اقداماتی تروریستی است که امنیت را هدف گرفته است. امنیت پایه اول زندگی است و مقابله با آن، اعلام حرب با ایرانیان مسلمان و جمهوری اسلامی است.

هیئت پای کار مردم و اسلام است: روزی در صف اعتراض به وضعیت معیشت، و امروز در صف مقابله با اقدامات تروریستی و جنگ خیابانی.

به ترامپ و سایر دیکتاتورهای جهانی هشدار می‌دهیم که ما، فرزندان مکتب عاشورا، تا پای جان و تا آخرین قطره خون، پای مردم و پای اسلام و پای ایران ایستاده‌ایم.

ما بر این باوریم که با جمهوری اسلامی، همه مردم ایران، طعم شیرین پیروزی بر دشمنان انسانیت و جنایتکاران را خواهند چشید. ان‌شاءالله

جامعه ایمانی مشعر

بسیج مداحان و هیئات

هیئت رزمندگان اسلام

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان

مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی

شورای هیئات مذهبی

شورای هیئات و مداحان بانوان

کانون مداحان اهل‌بیت (ع)

بنیاد دعبل خزایی

مجمع شاعران اهل‌بیت (ع)