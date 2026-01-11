به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتها و تشکلهای دینی با انتشار بیانیهای ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی علیه مردم و اماکن عمومی و مذهبی اعلام کردند که هیئت پای کار مردم و اسلام است، روزی در صف اعتراض به وضعیت معیشت، و امروز در صف مقابله با اقدامات تروریستی و جنگ خیابانی.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«و امّا الزبدُ فیذهبُ جُفاءاً و أمّا ماینفع الناسَ فیمکث فی الارض» (سوره رعد، آیه ۱۷)
همزمان با اقدامات تروریستی دشمنان ملت ایران، شورای ملی شبکههای هیئتها و تشکلهای دینی کشور، بیانیه خود را به محضر ملت شریف و مؤمن ایران اسلامی تقدیم میدارد.
هیئتها و تشکلهای دینی که فرزندان این بوم هستند، همدرد و شریک همه مردم در مشکلات اقتصادی هستند اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است. اقدامات امروز دشمنان تروریست، از اغتشاش هم فراتر رفته و به جنگ تروریستی تبدیل شده است. گویی دشمن بنا دارد با این اقدامات، ناکامیاش در جنگ دوازدهروزه را جبران کند. حضور و فعالیت دشمنان تروریست بهقدری شفاف و آشکار شده است که صحنه دیگری از جنگ دوازدهروزه را نمایان کرده است.
اهانت و حمله به مسجد و حسینیه و امامزادگان؛ آتش زدن قرآن و کتب ادعیه، سر بریدن مأموران انتظامی و زندهزنده سوزاندن پرستاران، اعتراض نیست؛ اقداماتی تروریستی است که امنیت را هدف گرفته است. امنیت پایه اول زندگی است و مقابله با آن، اعلام حرب با ایرانیان مسلمان و جمهوری اسلامی است.
هیئت پای کار مردم و اسلام است: روزی در صف اعتراض به وضعیت معیشت، و امروز در صف مقابله با اقدامات تروریستی و جنگ خیابانی.
به ترامپ و سایر دیکتاتورهای جهانی هشدار میدهیم که ما، فرزندان مکتب عاشورا، تا پای جان و تا آخرین قطره خون، پای مردم و پای اسلام و پای ایران ایستادهایم.
ما بر این باوریم که با جمهوری اسلامی، همه مردم ایران، طعم شیرین پیروزی بر دشمنان انسانیت و جنایتکاران را خواهند چشید. انشاءالله
جامعه ایمانی مشعر
بسیج مداحان و هیئات
هیئت رزمندگان اسلام
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان
مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی
شورای هیئات مذهبی
شورای هیئات و مداحان بانوان
کانون مداحان اهلبیت (ع)
بنیاد دعبل خزایی
مجمع شاعران اهلبیت (ع)
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