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۲۱ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۴

تجمع لرستانی‌ها در محکومیت اقدامات تروریستی اخیر برگزار می‌شود

تجمع لرستانی‌ها در محکومیت اقدامات تروریستی اخیر برگزار می‌شود

خرم‌آباد - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری تجمع بزرگ مردمی لرستانی‌ها در محکومیت اقدامات تروریستی اخیر خبر داد.

حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری تجمع بزرگ مردمی لرستانی‌ها در محکومیت اقدامات تروریستی، اظهار داشت: مردم بزرگوار استان لرستان فردا دوشنبه ساعت ۱۰ صبح در این تجمع حضور پیدا خواهند داشت.

وی گفت: مردم در این اجتماع بزرگ مرکز لرستان در میدان ۲۲ بهمن حضور خواهند داشت و با راهپیمایی به سمت بیمارستان شهدای خرم‌آباد انزجار خود را از اغتشاشات و اقدامات تروریستی اخیر اعلام خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، افزود: همچنین در شهرستان‌های خرم‌آباد و بروجرد فردا تشییع پیکر شهدای همین اغتشاشات اخیر را خواهیم داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، افزود: ان شالله در محضر بزرگواران و مردم همیشه در صحنه و ارزشمند استان لرستان باشیم که بتوانیم به وظیفه اعتقادی و دینی خود عمل کنیم.

حجت‌الاسلام غلامی، گفت: در این راستا دعوت می‌کنیم از همه مردم بزرگوار و آحاد مردم بزرگوار استان لرستان و هر کسی که دل در گرو نظام مقدس جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی ایران اسلامی دارند در میدان حضور یابند و در این راهپیمایی شرکت و با حضور حماسی خود این اغتشاش و اغتشاشگران را به زباله‌دان تاریخ هدایت کنند.

کد مطلب 6719439

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