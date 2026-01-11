حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری تجمع بزرگ مردمی لرستانی‌ها در محکومیت اقدامات تروریستی، اظهار داشت: مردم بزرگوار استان لرستان فردا دوشنبه ساعت ۱۰ صبح در این تجمع حضور پیدا خواهند داشت.

وی گفت: مردم در این اجتماع بزرگ مرکز لرستان در میدان ۲۲ بهمن حضور خواهند داشت و با راهپیمایی به سمت بیمارستان شهدای خرم‌آباد انزجار خود را از اغتشاشات و اقدامات تروریستی اخیر اعلام خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، افزود: همچنین در شهرستان‌های خرم‌آباد و بروجرد فردا تشییع پیکر شهدای همین اغتشاشات اخیر را خواهیم داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، افزود: ان شالله در محضر بزرگواران و مردم همیشه در صحنه و ارزشمند استان لرستان باشیم که بتوانیم به وظیفه اعتقادی و دینی خود عمل کنیم.

حجت‌الاسلام غلامی، گفت: در این راستا دعوت می‌کنیم از همه مردم بزرگوار و آحاد مردم بزرگوار استان لرستان و هر کسی که دل در گرو نظام مقدس جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی ایران اسلامی دارند در میدان حضور یابند و در این راهپیمایی شرکت و با حضور حماسی خود این اغتشاش و اغتشاشگران را به زباله‌دان تاریخ هدایت کنند.