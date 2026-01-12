مردم بندرعباس آماده ثبت یوم اللهی دیگر در صفحه تاریخ ایران

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها-علی ستاری: انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو پدیده و ساختار برگرفته از اراده ملت ایران و به عنوان دو ساختاری که همه مولفه‌ها و استانداردهای خودساخته شرق و غرب را کنار گذاشته است از لحظه تولد شاهد تلاش‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از گسترش و رشد خود بوده است.

از سناریوی کشتار دسته جمعی در اول انقلاب گرفته تا طراحی کودتاهای مختلف، فعال‌سازی دستگاه کشتار ترور و انجام ترورهای کور و هدفمند تا راه‌اندازی جنگ تحمیلی هشت ساله، فعال کردن گروه‌های موسوم به خلق و تجزیه طلب و تجهیز کردن منافقین در پایان جنگ تحمیلی برای حمله همه جانبه به ایران، همه و همه جزو تلاش‌های شکست خورده دشمنان است؛ این تلاش‌ها موجب شد که ملت ایران عزیزترین‌هایشان را روی دستان خود تشییع کنند اما لحظه‌ای از ادامه مسیری که آغاز کرده‌اند، دچار تردید نشوند.

شدت یافتن تحریم‌ها و آغاز جنگ اقتصادی و در عین حال فعال کردن سلفی‌ها در گرداگرد ایران برای رساندن داعشی‌ها به ایران، سناریوی شکست خورده دیگر غربی‌ها بود؛ که فرزند دیگری از عزیز کرده‌های ملت ایران با نام حاج قاسم به نمایندگی از ایران و ایرانی در مقابل آن‌ها قد علم کرد و داعش و تمام وابستگانش را به زباله دان تاریخ فرستاد؛ چنین موفقیتی چنان برای غربی‌ها و استکبار جهانی سخت و سنگین بود که این با دستور مستقیم سرکرده رژیم تروریستی آمریکا، سردار حاج قاسم به شهادت رسید و به برکت خون شهید حاج قاسم و با بیعت دوباره ملت ایران در تشییع سرباز ملت، رویارویی ملت ایران با استکبار جهانی وارد عرصه جدیدی شد.

به پشتوانه حضور میلیونی مردم و خواست به حق آن‌ها برای ستاندن انتقام حاج قاسم، عزیز، نیروهای مسلح ایران به بزرگترین پایگاه آمریکایی‌ها در منطقه حمله کردند و نظم جدیدی در منطقه متولد شد.

نفس کشیدن انقلاب اسلامی در چله دوم عمر خود با هیچ منطقی سازگار نبود، چرا که موفق ترین انقلاب‌های دنیا نیز نمی‌توانستند به دوره چهل ساله برسند اما جمهوری اسلامی ایران، چهل سال نخست خود را با وجود تمام دشمنی‌ها به اتمام رسانده بود و در چله دوم تبدیل به کابوسی برای آمریکایی‌ها و ولد نامشروع آن‌ها، رژیم صهیونیستی شده بود و سخت تر از همه این‌ها، ایرانِ شکست ناپذیر تبدیل به کشوری الهام بخش شده بود که حالا عراق و یمن و سوریه و لبنان و دیگر کشورها نیز در حال الگوگیری از آن بودند بر همین اساس؛ ترامپ بار دیگر به قدرت بازگشته بود، برای بر هم زدن نظم جدید و برای بازسازی امپراطوری فروریخته غرب، وارد میدان شده و سگ هار خود یعنی رژیم صهیونیستی را به جان ایران انداخت.

جنگی بر اساس اطلاعات میدانی دقیق اما با محاسباتی غلط، روی کاغذ، رژیم صهیونیستی باید می‌توانست بدون مداخله آمریکا کار ایران یک سره کند اما غافل از اینکه سه مولفه اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران از سال ۵۷ تاکنون به قوت خود باقی است؛ انقلاب اسلامی ایران بر اساس سه محور ایمان به خدا، رهبری امام خمینی (ره) و حضور مردم به پیروزی رسیده بود و این سه مؤلفه قدرت همچنان به قوت خود باقی بود؛ مردم در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند که جنگنده و موشک تاثیری در اراده آن‌ها ندارد؛ رزمندگان ایرانی به نمایندگی از ملت باری دیگر خداباوری را به نمایش گذاشتند و دنیا باری دیگر تاثیر داشتن رهبری حکیم را به نظاره نشست و در شرایطی که عالی ترین فرماندهان ایرانی به شهادت رسیده بودند توانست ورق جنگ را برگرداند و محاسبات دشمنان را باری دیگر با شکست روبرو کند.

دشمن که این بار واقعاً دیده بود دیگر هیچ شانسی برای عملیات نظامی و در میدان جنگ ندارد؛ در دی ماه ۱۴۰۴، با سو استفاده از وضعیت کشور و در جریان اصلاحات اقتصادی، نیروهای پرورش یافته خود را وارد میدان کرد تا آخرین سناریوی خود را نیز برای رسیدن به اهداف را پیاده کند و این بار با قدرت و قوت بیشتری به میدان آمد حال آنکه مردم ایران در این چهل و اندی سال خوب فرق خودی و بی خودی را شناخته‌اند؛ آن‌ها می‌دانند که یک ایرانی هیچ گاه خانه خود را به آتش نمی‌کشد؛ آن‌ها می‌دانند که یک ایرانی قرآن را روس سینه نگه می‌دارد و آتش نمی‌زند؛ ملت ایران می‌دانند که حسینیه و مسجد حتی برای غیر مسلمانانِ ایرانی نیز مورد احترام است، بنابراین به میدان آمدند تا باری دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و یاوه سرایان بزنند.

ملت ایران و مردم بندرعباس باور دارند که جمهوری اسلامی ایران حرم است و خود را خادم و پاسبان این حرم مبارک می‌دانند و در ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ یوم الله دیگری در تاریخ ثبت خواهند کرد.

*فعال رسانه‌ای