حاج قاسم توطئه عظیم جهانی را خنثی کرد/ روسیه مدیون سردار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کمیل کهنسال جمعه شب در ویژه برنامه مکتب سلیمانی با بیان اینکه با تدبیر شهید سلیمانی یک قدرت عظیمی مردمی در عراق شکل گرفت و برابر داعش ایستادند، افزود: این هرگز در تصور غربی‌ها نمی گنجید و حاج قاسم یک تنه برابر فشارهای آمریکا و غرب ایستاد.

وی با اظهار اینکه در سوریه نیروهایی را تحت عنوان مردمی و دفاع وطنی سازماندهی کرده است، افزود: شهید پروژه جنگ بین شیعه و سنی را با افکار اندیشمندانه و دوراندیشانه ای به وحدت مبدل کرد و در سوریه با آنکه شیعیان یک تا دو درصد هستند، آنجا نیز حاج قاسم یک قدرت عظیم مردمی برای حمایت از ارتش شکل داد و این تدبیر خاص ایشان بوده است.

وی گفت: به طور کامل جنگ شیعه و سنی را در ذهن ملت‌های منطقه و دنیا به طور کامل پاک کرد و تبلیغات رسانه‌های صهیونیستی و آمریکایی را خنثی کرد.

سردار کهنسال با عنوان اینکه هنر حاج قاسم در عراق و سوریه وحدت بین شیعه و سنی بود، گفت: کار دیگر این بود که حاج قاسم روسیه را متقاعد کرد برای ورود به منطقه و ورسیه خود را مدیون حاج قاسم می‌داند.

این فرمانده جبهه مقاومت با اظهار اینکه روسیه مدیون حاج قاسم هستند و پوتین و مردم روسیه و مسئولان نظامی و سیاسی به وی علاقمند هستند، گفت: وی سبب شد تا روسیه دوباره به معادلات جهانی بازگشت.

سردار کهنسال با بیان اینکه حاج قاسم با نفس پاک و مطهر و هنر دیپلماسی بی نظیر خود، پوتین را متقاعد کرد، گفت: ارتش روسیه با کمترین تأخیر وارد منطقه شد و این به جبهه مقاومت کمک کرد و برای روسیه موهبتی بزرگ بود و به پشتیبانی از جبهه مقاومت پرداخت.

حاج قاسم توطئه عظیم و بزرگ جهانی را با هنر خود خنثی کرد

این رزمند جبهه مقاومت با بیان اینکه حاج قاسم توطئه بزرگ وعظیم جهانی را با هنر خود خنثی کرده است، گفت: طبیعی است که این آدم باید مغضوب آمریکا و کفار باشد زیرا یک ژنرال ایرانی با ظرفیت و هنر عظیم و توانایی فوق العاده توانست طرح‌های آنان را خنثی کند.

وی ادامه داد: حاج قاسم به دست شقی‌ترین کفار به شهادت رسید و شهید حاج قاسم سلیمانی ناموس مردم منطقه را حفظ کرده است و هویت فرهنگی، ملی، دینی، تاریخی و تمدنی مردم منطقه و امت اسلامی به ویژه سوریه را حفظ کرد.

سردار کهنسال با بیان اینکه حاج سلیمانی بزرگترین بحران و فتنه سیاه و شیطانی تاریخ عصر ما را که از سوی صهیونیستی‌ها، آمریکایی‌ها و همپیمانانش طراحی شده بود را در حساس‌ترین منطقه غرب آسیا خنثی کرده است.

مردم منطقه امنیت را مدیون حاج قاسم می‌دانند

همرزم سردار سلیمانی ادامه داد: مردم منطقه امنیت خود را مدیون حاج قاسم هستند و نمی‌توانند نسبت به این مرد عزیز اظهار علاقه نکنند و ایشان در ذهن و خاطره مردم منطقه فراموش شدنی نیست.

وی یادآور شد: حاج قاسم تا ابد در ذهن ملت‌های منطقه باقی خواهد ماند و آمریکایی به دنبال طرح نظم نوین جهانی خاورمیانه جدید به ویژه درغرب آسیا بودند و دنبال یهودی سازی منطقه بودند که شکست خورده است.

سردار کمیل کهنسال یهودی سازی جامعه بین المللی مسیحیت و یهودی سازی جهان اسلام را دو پروژه مهم آمریکایی‌ها و غربی‌ها بیان کرد و گفت: ظهور جمهوری اسلامی یک اختلال جدی در پروژه یهودی سازی در غرب آسیا و جهان اسلام ایجاد کرده است.

وی افزود: بحران‌های داخلی و فتنه‌هایی نظیر غائله کردستان، ایجاد ناامنی‌های جنگل و گنبد را از جمله ترفندهای دشمنان بوده است و سرانجام جنگ را به رهبری صدام و حزب بعث بر کشور تحمیل کردند.

وی با بیان اینکه جریان ۱۱ سپتامبر را برای ورود به منطقه و استقرار در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایجاد کردند، اظهار داشت: آمریکایی‌ها تمامی کشورهای پیرامون ایران را اشغال کردند.

دشمنان می‌خواستند ایران را مخل امنیت جلوه دهند

سردار کهنسال با اظهار اینکه بیش از ۵۰ درصد ظرفیت ناتو را در منطقه مستقر کردند تا جمهوری اسلامی را در حصر نظامی قرار دهند، گفت: می‌خواستند جمهوری اسلامی را مخل امنیت کشورهای منطقه جلوه دهند و با تحریم شدید اقتصادی مراودات را با کشورهای منطقه قطع کنند.

این فرمانده جبهه دفاع مقدس یادآور شد: بیش از ۱۵۰ هزار نفر را تحت ارتشی به عنوان داعش مجهز به سلاح‌های پیشرفته مجهز کردند تا سوریه و عراق را تصرف کنند و با تمام کردن بحث لبنان، فلسطین و غزه به سراغ ایران بیایند.

وی گفت: افرادی از فرقه‌های مختلف مانند یهودی، مسیحی و غیره در ارتش داعش حضور داشتند و می‌خواستند سوریه و عراق را تصرف کنند و جنگ را جنگ مذهبی جلوه دهند.

سردار کهنسال افزود: داعش براینکه جایی را تصرف کنند از هیچ جنایت و وحشی گری فروگذار نمی‌کردند و می‌خواستند به دنیا چنین القا کنند که اسلام دین وحشی گری است و به هیچیک از اصول پایبند نیستند.

این فرمانده جبهه مقاومت تصریح کرد: جاج قاسم در شرایط سخت و دشوار به امر رهبر انقلاب به عنوان فرمانده وارد میدان شد و کار سخت و دشواری پیش رو داشت زیرا عراق در اشغال بود و داعش توانستند بخشی از سرزمین شمال عراق را تصرف کنند و تا دروازه‌های بغداد پیش رفتند.

وی گفت: دولت عراق از آمریکایی تقاضای کمک کرد و آمریکا آن را رد کرد واقلیم کردستان و دولت عراق سرانجام به حاج قاسم و ایران متوسل شدند.