بیانیه فراکسیون زنان مجلس برای حضور مردم در راهپیمایی حماسی امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون زنان مجلس در بیانیه‌ای خواستار حضور مردم در راهپیمایی امروز برای محکوم کردن اقدامات تروریستی اسرائیلی- آمریکایی در خاک پاک وطن در روزهای اخیر شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ملت ولایتمدار ایران عزیز

دفاع از ایران اسلامی امانتی است از شهدا و امام شهیدان که با اهدای خون پاکشان نزد ما به ودیعه سپرده اند.

به همین منظور ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی اسرائیلی- آمریکایی در خاک پاک وطن در روزهای اخیر، از مردان، زنان و فرزندان سرزمین ایران اسلامی برای حضور در خیزش امروز (دوشنبه، ۲۲ دی‌ ماه) ساعت ۱۴ دعوت به عمل می آوریم تا در این قیام حماسی از جنایات تروریست ها در کشور و توهین به مقدسات، تنفر و انزجار خود را اعلام بداریم.