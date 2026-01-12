به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نورمحمدی عضو حقیقی شورای عالی جوانان کشور در حاشیه خیزش میلیونی مردم تهران در یوم الله ۲۲ دی‌ماه، گفت: مردم امروز دوباره آمدند، آن‌ها از دست کسانی که روی مردم اسلحه کشیدند عصبانی شدند، همان منافقاتی که در دهه ۶۰، ۱۸ هزار ایرانی را به شهادت رساندند و باز هم درس نگرفتند و امروز هم در صف مردم و معترضان آمدند و از پشت سر به خیلی‌ها شلیک کردند.

عضو حقیقی شورای عالی جوانان کشور ادامه داد: با آنکه مردم کمرشان شکسته شده اما دوباره آمدند تا بگویند از آن کسانی که به فرزندان ما در کنار مساجد چاقو زدند و کودکان ما را در صف داروخانه شهید کردند و یا زیر لگد به شهادت رساندند بیزار هستیم.

مسئول قرارگاه تحول اجتماعی شهید اسدالهی تأکید کرد: ما باید در میدان باشیم و تک تک خون‌هایی را که تقدیم را روایت کرده‌ایم را روایت کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی دشمنان برای ایجاد جنگ رسانه‌ای پس از شکست در میدان اغتشاشات، عنوان کرد که امروز جنگ روایت‌ها را در پیش رو داریم و به زودی‌دشمن جنگ رسانه‌ای را آغاز می‌کند و نباید در این جنگ شکست بخوریم.