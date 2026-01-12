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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰

تجدید عهد مردم کاشان با آرمان های نظام و ولایت

تجدید عهد مردم کاشان با آرمان های نظام و ولایت

کاشان - مردم کاشان با حضور در راهپیمایی ۲۲ دیماه با آرمان‌های نظام و ولایت تجدید عهد کردند.

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کد مطلب 6720314

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