https://mehrnews.com/x3b7Yh ۲۲ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰ کد مطلب 6720314 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۲ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰ تجدید عهد مردم کاشان با آرمان های نظام و ولایت کاشان - مردم کاشان با حضور در راهپیمایی ۲۲ دیماه با آرمانهای نظام و ولایت تجدید عهد کردند. دریافت 79 MB کد مطلب 6720314 کپی شد مطالب مرتبط خروش تاریخی مردم دارالمومنین کاشان در یوم الله ۲۲ دیماه حسینی: جنگ در دنیای امروز جنگ اراده ها است قیام مردم شیراز علیه تروریسم آشوبگر صهیونی-آمریکایی تصاویر هوایی از حضور گسترده قمی ها در راهپیمایی ۲۲ دی راهپیمایی مردم دیر در محکومیت آشوبگران برچسبها تظاهرات راهپیمایی کاشان
نظر شما