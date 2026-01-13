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۲۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

تردد در گردنه چری تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است

تردد در گردنه چری تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است

شهرکرد-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: تردد در گردنه‌های چری و شامنصوری با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی اظهار کرد: هم اکنون برف در گردنه‌های شامنصوری و چری آغاز شده است.

وی افزود: رانندگان هنگام عبور از این محورها زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

خدابخشی گفت: هم چنین بارش پراکنده برف در شهرستان کوهرنگ هم آغازشده است.

کد مطلب 6720520

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