به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی اظهار کرد: هم اکنون برف در گردنههای شامنصوری و چری آغاز شده است.
وی افزود: رانندگان هنگام عبور از این محورها زنجیر چرخ همراه داشته باشند.
خدابخشی گفت: هم چنین بارش پراکنده برف در شهرستان کوهرنگ هم آغازشده است.
شهرکرد-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری گفت: تردد در گردنههای چری و شامنصوری با زنجیر چرخ امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی اظهار کرد: هم اکنون برف در گردنههای شامنصوری و چری آغاز شده است.
وی افزود: رانندگان هنگام عبور از این محورها زنجیر چرخ همراه داشته باشند.
خدابخشی گفت: هم چنین بارش پراکنده برف در شهرستان کوهرنگ هم آغازشده است.
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