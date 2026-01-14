برنی سندرز: هر گونه مداخله نظامی آمریکا در ایران محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «برنی سندرز»، سناتور مستقل آمریکایی با صدور بیانیه‌ای درباره تحولات ایران تأکید کرد: مردم ایران حق دارند آینده خود را تعیین کنند و آمریکا باید از آرمان‌های مشروع آنها برای آزادی و دموکراسی حمایت کند، اما ما نباید این کار را با زور اسلحه انجام دهیم.

در ادامه بیانیه سندرز ضمن اذعان به دخالت‌های فاجعه‌بار آمریکا در امور داخلی ایران در دوره‌های گذشته آمده است: در سال ۱۹۵۳ میلادی، کودتایی که توسط انگلیس و آمریکا ترتیب داده شده بود، دولت منتخب دموکراتیک محمد مصدق در ایران را سرنگون کرد. این کار در درجه اول برای محافظت از منافع نفتی غرب انجام شد. این کودتا، محمدرضا شاه پهلوی را در رأس یک رژیم استبدادی فاسد، وحشیانه و غیرمحبوب قرار داد. پس از چندین دهه از این دیکتاتوری، خود شاه در انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ سرنگون شد.

این سناتور آمریکایی مثل دیگر مقام‌های این کشور از اغتشاشگران و تروریست‌های مسلح در ایران حمایت کرد و افزود: با شجاعتی باورنکردنی، مردم ایران بار دیگر خواستار دموکراسی، آزادی و عدالت اقتصادی هستند و آمریکا هم باید از مردم ایران حمایت کند، اما مداخله نظامی آمریکا پاسخ نیست. این مداخله در گذشته شکست خورده و دوباره شکست خواهد خورد. آمریکا باید در کنار مردم ایران بایستد، نه بالای سر آنها.