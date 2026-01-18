به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، نشریه اکونومیست گزارش داد که کشورهای اروپایی ممکن است در مسیر بستن پایگاه های نظامی آمریکا در خاک این کشورها حرکت کنند.

بر اساس این گزارش، این اقدام کشورهای اروپایی بعد از تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال اشغال گرینلند صورت می گیرد.

در این گزارش آمده است، آینده حضور نظامی آمریکا در اروپا ممکن است به یک موضوع محوری تبدیل شود؛ در حالی که تعدادی از این کشورها حضور نظامی آمریکا را ضامن امنیت خود می دانند برخی دیگر معتقدند که باید از این موضوع به عنوان اهرم فشار علیه واشنگتن استفاده کرد.

اکونومیست به احتمال استفاده از گزینه های تحریم اقتصادی یا اعمال تعرفه های گمرکی به عنوان اهرم فشار علیه آمریکا نیز اشاره کرد.