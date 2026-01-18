تظاهرات ضدآمریکایی در دانمارک و گرینلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، مردم در جزیره خودمختار گرینلند و شهرهای مختلف دانمارک به خیابان‌ها آمدند تا در چارچوب تجمع‌های «دست از گرینلند بردارید» به خواسته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تصاحب این جزیره، «نه» بگویند.

گاردین از مشارکت مقامات ارشد دانمارک و گرینلند در تظاهرات اعتراضی علیه سیاست های تجاوزکارانه آمریکا خبر داد و نوشت: ینس فردریک نیلسن نخست‌وزیر گرینلند نیز به اعتراض‌ها علیه تهدیدات ترامپ پیوست.

درخواست آمریکا برای تصاحب گرینلند تنش ها بین بروکسل و واشنگتن را افزایش داده است. پیشتر، طرح دولت دونالد ترامپ برای صلح اوکراین موجب سردی روابط دو طرف شده بود. اروپایی ها این طرح را به نفع روسیه می دانند.

مردم و دولت منطقه خودمختار گرینلند با الحاق این منطقه به آمریکا مخالفت کرده اند. این منطقه بخشی از قلمرو سرزمینی دانمارک یکی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) محسوب می شود.