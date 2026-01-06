پارگی رباط صلیبی بازیکن مصر/ دو مصدوم برای حریف ایران در جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بخش عربی سایت «cnn»، فدراسیون فوتبال مصر از مصدومیت دو بازیکن تیم ملی این کشور در حاشیه حضورشان در رقابتهای جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ که به میزبانی مراکش برگزار میشود، خبر داد.
فدراسیون فوتبال مصر اعلام کرد محمد ابوالعلا، پزشک تیم ملی فراعنه، تأیید کرده است بررسیهای پزشکی و تصاویر گرفتهشده نشان میدهد محمد حمدی دچار پارگی رباط صلیبی قدامی زانو شده است.
ابوالعلا همچنین توضیح داد که نتایج معاینات پزشکی حاکی از آن است که «محمود ترزگه» نیز با پارگی رباطهای مچ پا مواجه شده و قرار است برای رسیدن به ادامه دیدارهای این تورنمنت قارهای آماده شود.
در همین راستا، حساب رسمی فدراسیون فوتبال مصر در شبکه اجتماعی «ایکس» تصویری از محمد حمدی منتشر کرد و نوشت:
«سلامتیات را به دست میآوری و قویتر از قبل بازمیگردی»
لازم به ذکر است که مصر در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم ملی فوتبال ایران همگروه است.
نظر شما