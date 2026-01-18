هدف اصلاحات بیمه کارگران ساختمانی، افزایش کارگران تحت پوشش است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در نهمین جلسه کارگروه ملی ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، هدف اصلاحات موردنظر در حوزه قوانین و مقررات بیمه کارگران ساختمانی را حصول راهکاری برای افزایش کارگران تحت پوشش دانست.

مصطفی سالاری در این جلسه گفت: اصلاح قوانین مربوط به بیمه کارگران ساختمانی در راستای یافتن راهکار جهت پذیرش افراد در نوبت پوشش بیمه‌ای مذکور در این جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: کارگران ساختمانی متعددی متقاضی پوشش بیمه مربوطه هستند که طبق قانون و بنا به کسری ظرفیت فعلی، امکانی برای این منظور وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: پیشنهاداتی از جمله تغییر حق‌بیمه سهم کارفرمایی، تغییر فرمول یا کاهش اقلام مشمول معافیت حق‌بیمه و یا افزایش ساخت و ساز در حوزه رشد حق‌بیمه سهم کارفرمایی مطرح شده است. از طرف دیگر راهکارهایی نظیر، پایش جدی‌تر کارگران مشمول بیمه کارگران ساختمانی است؛ اما باید توجه داشت که در مجموع ترکیبی از راهکارهای مذکور، احتمالاً منجر به حل مسأله پوشش بیمه کارگران ساختمانی خواهد شد و در صورت تحقق شرایط مذکور و به تبع اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، افزایش ظرفیت پوشش بیمه‌ای شاغلان حوزه ساختمان ممکن می‌شود.

سالاری با تأکید بر اینکه باید بین حق‌بیمه پرداختی کارگر و کارفرما در حوزه بیمه کارگران ساختمانی و مستمری دریافتی آنان، ارتباط منطقی مطابق با محاسبات بیمه‌ای برقرار باشد، ادامه داد: همکاری دولت و همراهی کارفرمایان و کارگران حوزه ساختمان، امکان گسترش بیمه‌شدگان این بخش را فراهم خواهد کرد.

در جلسه مذکور همچنین پیشنهادات؛ تغییرات و اصلاحات مربوط به بیمه کارگران ساختمانی، جزییات آماری پوشش بیمه کارگران ساختمانی، سهم پرداختی کارگر و کارفرما از حق‌بیمه کارگران ساختمانی و سازوکارهای تأمین منابع جدید برای افزایش پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی کشور مطرح شد.

نهمین جلسه کارگروه ملی ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان (انبوه‌سازان) وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی برگزار شد.