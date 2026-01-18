روایت مهر از وضعیت امروز بازارها در استان تهران

خبرگزاری مهر، گروه استانها: مشاهدات میدانی خبرنگاران مهر از بازارهای هشت شهرستان استان تهران در روز یکشنبه ۲۸ دی ماه، حاکی از باز بودن و فعالیت گسترده اصناف در این مناطق است.
این رصد میدانی که در ساعت ۱۲ ظهر یکشنبه انجام شد، تصویری یکپارچه از جریان عادی اقتصادی در مراکز اصلی خرید و کسب استان ارائه میدهد.
بازدیدهای میدانی از بازارهای اصلی شهرستانهای دماوند، پردیس، ورامین، قرچک، اسلامشهر، شهریار، شهرری و ملارد نشان داد که راستههای اصلی تجاری در تمامی این نقاط، فعال و پذیرای مشتریان بودند، در این ساعت از روز، عبور و مرور خریداران در سطح متعادل و معمولی خود قرار داشت و کسبه به فعالیت روزمره خود مشغول بودند.
بررسیها حاکی از آن است که نه تنها مغازههای عمومی، بلکه اصناف تخصصی نیز فعالیت خود را ادامه دادهاند، فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، لوازم خانگی، و همچنین مغازههای فروش کیف و کفش در کانونهای شناختهشده خود در سطح استان، درب های خود را به روی مشتریان گشوده بودند.
خریداران و فروشندگان چه می گویند؟
فاطمه محمدی، یکی از خریداران در شهرری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من برای خرید یک پتو به بازار آمدهام و در حال مقایسه قیمتها بین چند مغازه مختلف هستم.
مرادی، فروشنده خشکبار در دماوند نیز در خصوص وضعیت بازار این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت ما در دماوند کمی با شهرهای پرجمعیتتر مثل اسلامشهر یا شهریار متفاوت است. بازار ما محلیتر و متکی به ساکنین خود شهرستان است.
وی اضافه کرد: مغازه باز است و مشتری هم داریم، اما حجم خریدها به شدت کاهش یافته. مردم همان خشکبار نوروز را میخرند، اما مثلاً به جای دو کیلو، نیم کیلو میخرند. یا از چند قلم مختلف که قبلاً میگرفتند، حالا تنها به یک یا دو قلم بسنده میکنند.
در بازارهای تخصصیتر از جمله فروشندگان موبایل و لوازم الکترونیکی، اگرچه رونق چشمگیری گزارش نشد، اما فعالیت اقتصادی جریان داشت و واحدهای صنفی باز بودند.
رضایی، فروشنده لوازم خانگی در شهریار به خبرنگار مهر گفت: ما از هفته گذشته تاکنون مثل هر روز فعال بوده ایم، اما مردم فقط در مواقع ضروری و برای جایگزینی لوازم برقی شکسته یا کاملاً از کارافتاده اقدام به خرید میکنند.
وی گفت: مثلاً یخچالی که بسوزد یا اجاقگازی که دیگر قابل تعمیر نباشد، برای خرید مراجعه می کنند، به نظر می رسد، طی روزهای آینده شاهد رونق مجدد بازار و حضور خریداران بیشتری باشیم.
فضای کلی بازار بازگشت تدریجی به رونق است
با این حال، مشاهدات میدانی خبرنگاران مهر از رونق قابل توجه در این بخش خبر نمیدهند و فضای کلی بازار با احتیاط و بازگشت تدریجی همراه توصیف شده است.
در بازارهای عمدهفروشی و مراکز پخش کالا نیز فعالیت طبق روال عادی ادامه داشت، گزارشها از بازارهای عمدهفروشی لوازم الکتریکی و روشنایی حاکی از باز بودن و ارائه خدمات از ساعات ابتدایی روز بوده است.
به طور کلی، وضعیت بازار در هشت شهرستان مورد بازدید، نشاندهنده تداوم جریان اقتصادی و باز بودن کانونهای مبادله کالا و خدمات است، اگرچه فضای رونق و شتاب در خریدها مشهود نیست، اما این باز بودن و تداوم فعالیت، خود نشانهای از حیات اقتصادی در بخش های مختلف سطح استان تهران محسوب میشود.
این تصویر میدانی در روز ۲۸ دی، گویای آن است که چرخه عرضه و تقاضای کالاهای اساسی و غیراساسی در شهرستانهای مهم استان، بدون وقفه در حال گردش است.
این مشاهدات، تصویری واقع بینانه از حال و هوای اقتصادی نقاط مختلف استان تهران در میانه هفته ارائه میدهد.
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