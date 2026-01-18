«ارزش احساسی» جوایز فیلم اروپا را جارو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «ارزش احساسی» ساخته یواخیم تری‌یر برنده بزرگ سی‌وهشتمین دوره جوایز فیلم اروپا شد.

این ملودرام نروژی علاوه بر کسب عنوان بهترین فیلم، جایزه بهترین کارگردانی و ۲ جایزه بازیگری برای رناته رینس‌وه به عنوان بهترین بازیگر زن و استلان اسکاشگورد به عنوان بهترین بازیگر مرد، همچنین جایزه بهترین فیلمنامه را برای نویسندگانش اسکیل ووگت و یواخیم تری‌یر و بهترین موسیقی متن را برای هانیا رانی از آن خود کرد.

این فیلم که برنده جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره کن امسال هم بود، درباره ۲خواهر است که پس از سال‌ها پدر خود را می‌بینند.

جوایز فیلم اروپا که امسال به جای دسامبر در نیمه ژانویه برگزار شد، با اهدای این جوایز به فیلم تریر، این امید را بیشتر کرد که این فیلم نامزدی جایزه بهترین فیلم بین‌المللی اسکار را هم از آن خود کند و نام کارگردانش را هم وارد فهرست نامزدهای اسکار بکند.

در عین حال فیلم «صراط» ساخته اولیور لاکس ۵ جایزه در بخش‌های فنی برد که شامل بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین طراحی تولید، بهترین طراحی صدا و بهترین انتخاب بازیگر بود.

این فیلم که به صورت مشترک جایزه هیئت داوران کن را دریافت کرده بود، درباره پدری است که همراه پسرش، به جست‌وجوی دختر گمشده‌اش می رود.

«صدای سقوط» ورودی آلمان در بخش بهترین فیلم بین‌المللی نیز جایزه بهترین طراحی لباس را از آن خود کرد.

دیگر فیلم امیددار برای اسکار، «آرکو» انیمه یوگو بین‌ونو بود که جایزه بهترین انیمیشن اروپایی را برد و تروستن ویت جایزه بهترین چهره‌آرایی و آرایش مو را برای «بوگونیا» دریافت کرد.

جایزه بهترین مستند هم نصیب «فیومه یا مرگ!» ساخته ایگور بزینوویچ شد.

در این مراسم لیو اولمان بازیگر و فیلمساز نروژی جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری را دریافت کرد.