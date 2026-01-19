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۲۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

هشدار کاهش ۱۰ درجه‌ای دما در آذربایجان‌شرقی

هشدار کاهش ۱۰ درجه‌ای دما در آذربایجان‌شرقی

تبریز- کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان، گفت: فعالیت این سامانه موجب بارش برف و کولاک و کاهش محسوس دما می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نریمان روز دوشنبه با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای مواجهه با این شرایط جوی، افزود: بر اساس آخرین نقشه های پیشیابی هواشناسی و تصاویر ماهواره ای، این سامانه همچنین موجب وزش باد به نسبت شدید و مه گرفتگی می شود.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه تا سه شنبه شب ادامه دارد، اظهار کرد: فعالیت این سامانه در مناطق کوهستانی و گردنه های برفگیر موجب کولاک برف، اختلال در تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای و لغزندگی جاده ها و بسته شدن راه های روستایی در نواحی سردسیر می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: با تشدید فعالیت سامانه بارشی دمای هوای استان به ویژه در شهرهای ورزقان و هریس بین پنج تا ۱۰ درجه سانتی گراد کاهش می یابد و احتمال یخ زدگی لوله های آب منازل وجود دارد بنابراین مردم و دستگاه های خدماتی تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه را انجام دهند.

نریمان، خواستار استفاده از ضدیخ در رادیاتور خودروها و ماشین آلات کشاورزی، تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، دامداری ها و سالن های پرورشی و مدیریت و صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی شد.

وی یادآور شد: رانندگان و مسافران از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و گردنه ها خودداری کنند و در صورت ضرورت تجهیزات و پوشاک زمستانی به همراه داشته باشند.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هریس و ورزقان با دمای منفی پنج درجه سردترین و جلفا با دمای مثبت هشت درجه سانتی گراد گرمترین شهرهای استان بودند و دمای تبریز در این بازه زمانی در سردترین زمان به صفر درجه و در گرمترین زمان به ۲ درجه سانتیگراد بالای صفر رسید.

نریمان، ادامه داد: دمای فعلی ( ۸:۳۰) تبریز یک درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت پنج درجه سانتی گراد افزایش یافته است.

کد مطلب 6724829

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