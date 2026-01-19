شورای دفاعی کوبا ورود به وضعیت جنگی را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای پرنسا لاتینا، نشست شورای ملی دفاع کوبا حضور میگل دیاز-کانل رئیس‌جمهوری این کشور تشکیل شد.

روزنامه‌های محلی گرانما و خوونتود ربلده گزارش دادند که اعضای شورای دفاع کوبا در راستای اجرای برنامه‌های تعیین‌شده برای روز ملی دفاع گرد هم آمدند تا درباره برنامه‌های این روز، بحث و تبادل نظر کنند.

این رسانه ها، هدف برنامه‌های روز ملی دفاع را ارتقای انسجام و هماهنگی میان رهبران و مردم در مقابل هرگونه تجاوز خارجی اعلام کردند.

در این نشست، اعضای شورای دفاع کوبا طرح‌ها و تدابیر مربوط به ورود به حالت جنگ را بررسی و تصویب کردند.

براساس این گزارش، بسیج مردمی مهمترین محور راهبرد دفاعی کوبا در صورت هرگونه تجاوز خارجی است.

این جلسه در چارچوب روز ملی دفاع در سراسر کوبا برگزار شد که در آن نیروهای مردمی برای مقابله با هرگونه تجاوز، تمرین‌های آموزشی برگزار کردند.

فرماندهی ارتش کوبا نتایج نشست روز ملی دفاع را مثبت اعلام کرده است.