3 باب مدرسه بنیاد برکت در جنوب آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، برای احداث این دو مدرسه که در روستاهای موسی و ابراهیم خصار بوکان و یک مدرسه در روستای شینه سردشت احداث شده اند و در مجموع دارای شش کلاس درس هستند، بیش از پنج میلیارد و 355 میلیون ریال از سوی بنیاد برکت هزینه شده است.

زمین مورد نیاز این سه مدرسه از سوی خیرین روستا اهدا شده بود و با بهره برداری از آنها 69 دانش آموز این سه روستا از فضای آموزشی استاندارد بهره مند شدند.

یکی از این مدارس که در روستای موسی بوکان احداث شده، با 110 مترمربع زیربنا در زمینی به مساحت دو هزار و 800 مترمربع ساخته شده و برای آن در مجموع یک میلیارد و 885 میلیون ریال هزینه شده است.

دومین مدرسه نیز در روستای ابراهیم خصار احداث شده که 110 مترمربع زیربنا دارد و در زمینی با 700 مترمربع مساحت ساخته شده و برای احداث آن نیز یک میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه شده است.

سومین مدرسه نیز در روستای شینه در بخش وزینه سردشت احداث شده که با زیربنای یکصد مترمربع و در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع خدمات آموزش ارائه می دهد.

برای احداث این مدرسه دو کلاسه در مجموع بیش از یک میلیارد و 870 میلیون ریال هزینه شده که تمامی این مبلغ از سوی بنیاد برکت پرداخت می شود.