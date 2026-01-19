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۲۹ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

برنامه های روز جانباز در ایلام تشریح شد

برنامه های روز جانباز در ایلام تشریح شد

ایلام - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام، برنامه های روز جانباز در ایلام را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحیمی در جلسه شورای معاونین با محوریت برنامه های روز جانباز اظهار کرد: ۱۷ هزار و ۸۰۰ جانباز سرافراز در استان ایلام تخت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هستند.

وی بیان کرد: اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در راستای رسالت و وظیفه ذاتی خود برای روز جانباز برنامه های مختلفی در سطح استان پیش بینی کرده است.

وی عنوان کرد: حضور جانبازان سرافراز در برنامه زنده تلویزیونی، برنامه جشن روز جانباز، رزمایش دیدار با جانبازان در مرکز استان و شهرستان ها با حضور ائمه جمعه و مسئولان، برنامه پایش سلامت، میز خدمت و بررسی مشکلات جانبازان، برگزاری نشست خبری، تبلیغات محیطی، برنامه های ورزشی و...از جمله این برنامه هاست.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام ادامه داد: جانبازان سرافراز حق زیادی بر گردن ما دارند و وظیفه داریم در راستای حل مشکلات آنها و تجلیل از آنها گام برداریم.

کد مطلب 6725267

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