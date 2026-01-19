برنامه های روز جانباز در ایلام تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحیمی در جلسه شورای معاونین با محوریت برنامه های روز جانباز اظهار کرد: ۱۷ هزار و ۸۰۰ جانباز سرافراز در استان ایلام تخت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هستند.

وی بیان کرد: اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در راستای رسالت و وظیفه ذاتی خود برای روز جانباز برنامه های مختلفی در سطح استان پیش بینی کرده است.

وی عنوان کرد: حضور جانبازان سرافراز در برنامه زنده تلویزیونی، برنامه جشن روز جانباز، رزمایش دیدار با جانبازان در مرکز استان و شهرستان ها با حضور ائمه جمعه و مسئولان، برنامه پایش سلامت، میز خدمت و بررسی مشکلات جانبازان، برگزاری نشست خبری، تبلیغات محیطی، برنامه های ورزشی و...از جمله این برنامه هاست.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام ادامه داد: جانبازان سرافراز حق زیادی بر گردن ما دارند و وظیفه داریم در راستای حل مشکلات آنها و تجلیل از آنها گام برداریم.