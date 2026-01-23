ورود موج جدید بارشی به کهگیلویه و بویراحمد؛هشدار زرد هواشناسی صادر شد

طاهره نادریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه جدید بارشی از فردا شنبه وارد کهگیلویه و بویراحمد خواهد شد، گفت: این سامانه، همراه با بارش‌های پراکنده و کاهش دما است و تا یکشنبه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هشدار سطح زرد هواشناسی برای این تغییرات جوی صادر شده است، اظهار کرد: انتظار داریم که دمای کمینه در روزهای آینده با افزایش جزئی همراه باشد و برای امروز هم پیش‌بینی می‌شود که دما به حدود ۸ درجه سانتیگراد برسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد همچنین به وضعیت دمایی روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: دمای هوا در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان به منفی ۱۰ تا منفی ۱۱ درجه سانتیگراد رسید. در این بین، فرودگاه اردبیل به عنوان سردترین نقطه کشور با دمای منفی ۲۷ درجه سانتیگراد ثبت شد.

وی تاکید کرد: برای روز دوشنبه هفته آینده، شاهد کاهش محسوس دما و یخبندان خواهیم بود و این وضعیت تا روزهای جمعه تا یکشنبه ادامه خواهد داشت.

نادریان تصریح کرد: مردم باید مراقب یخبندان و شرایط جوی سخت پیش رو باشند و از هرگونه فعالیت‌های خارج از منزل که می‌تواند به خطر بیافتد، خودداری کنند.