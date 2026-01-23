امداد رسانی هلال احمر به ۶۷۹ نفر از حادثه دیدگان حوادث طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کاووسی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازه زمانی از ساعت ۰۰:۰۰ مورخ ۱ بهمن الی ۳ بهمن ماه تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح عملیات امدادرسانی گسترده‌ای به دنبال وقوع حوادث طبیعی در این استان انجام شد.

مدیرکل هلال احمر خراسان جنوبی گفت: در این مدت، هلال احمر به ۲۷ عملیات امدادی پرداخته که شامل ۱۳ مورد ترافیکی، ۱۲ مورد جوی و ۲ مورد فوریت‌های پزشکی بوده است و همچنین به تخلیه آب از منازل مسکونی نیز اقدام شده است.

کاووسی با اشاره به اینکه همچنین در این حوادث، ۷۳۶ نفر دچار حادثه شده و ۶۷۹ نفر از آنها امدادرسانی شده‌اند، بیان کرد: در این عملیات، ۱۳ نفر به مکان‌های امن منتقل شده و ۸ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال داده شده‌اند و خوشبختانه هیچ فوتی در صحنه حادثه گزارش نشده است.

مدیرکل هلال احمر خراسان جنوبی به رهاسازی و نجات ۱۳ نفر گرفتار در برف و کولاک و ۲ خودرو اشاره کرد و افزود: هلال احمر همچنین برای ۶۶۸ نفر اسکان اضطراری فراهم کرده و ۶۵۳ تخته پتو به نحو مطلوب بین نیازمندان توزیع شده است.

کاوسی تأکید کرد: لازم به ذکر است که تعداد تیم‌های عملیاتی اعزامی به محل حوادث ۳۸ تیم بوده و مجموع ۸۹ نفر نیروی عملیاتی و ۳۵ دستگاه خودروی امدادی در این عملیات‌ها مشارکت داشته‌اند.

در پایان، کاووسی خاطرنشان کرد: ۶۲۵ نفر اقلام زیستی دریافت کرده و هلال احمر در تلاش است تا به نیازمندان به نحو بهتری خدمات‌رسانی کند.