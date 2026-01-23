رزن با منفی ۱۶ درجه سردترین نقطه استان همدان

روح الله زاهدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ساعاتی از امروز در نقاط مختلف استان شاهد بارش برف می باشیم که در این میان نقاط جنوبی و شمال شرقی استان شرایط بهتری برای بارندگی دارند.

وی ادامه داد: از بعداز ظهر جمعه بتدریج از شدت بارش ها کاسته خواهد شد و طی ساعاتی از امشب و فردا بارش های پراکنده برف را شاهد خواهیم بود که این بارش ها پدیده مه گرفتگی و کاهش میدان دید را به همراه دارد.

زاهدی گفت: فرداشب بارش های پراکنده ای بخصوص در مناطق جنوبی استان دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان آسمان استان را در روز یکشنبه عمدتا صاف تا قسمتی ابری اعلام کرد و گفت: از روزدوشنبه بتدریج با افزایش ابر نویدبخش ورود سامانه بارشی جدیدی به استان است که بتدریج با کاهش برودت و سرمای هوا افزایش دما را به همراه دارد.

وی کمینه و پیشینه ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته را منفی ۱۴ و منفی ۲ را اعلام کرد و گفت: رزن با منفی ۱۶درجه سردترین نقطه و ملایر با ۵ درجه سانتی گراد بالاترین دما در ایستگاه های هواشناسی به ثبت رسید.