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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

دستگیری ۱۹ متهم متواری در اجرای طرح امنیت محله‌محور بندرگز

دستگیری ۱۹ متهم متواری در اجرای طرح امنیت محله‌محور بندرگز

گرگان-فرمانده انتظامی بندرگز از شناسایی و دستگیری ۱۹ متهم و محکوم متواری در جریان اجرای طرح ارتقاء امنیت محله‌محور طی یک ماه گذشته در سطح این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر روحی اظهار کرد: طرح امنیت محله‌محور با رویکرد جلب و دستگیری محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب دستگاه قضایی و انتظامی، به‌صورت مستمر و هدفمند در سطح شهرستان بندرگز در حال اجراست.

وی افزود: با تلاش مأموران انتظامی و در نتیجه اجرای این طرح، طی یک ماه گذشته ۱۹ نفر از محکومان و متهمان متواری در حوزه‌های مختلف جرایم شناسایی، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی بندرگز با تأکید بر اهمیت ارتقاء امنیت اجتماعی خاطرنشان کرد: این طرح با هدف افزایش احساس امنیت و رضایتمندی شهروندان از عملکرد فراجا، به‌صورت مستمر تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6729933

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