به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر روحی اظهار کرد: طرح امنیت محله‌محور با رویکرد جلب و دستگیری محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب دستگاه قضایی و انتظامی، به‌صورت مستمر و هدفمند در سطح شهرستان بندرگز در حال اجراست.

وی افزود: با تلاش مأموران انتظامی و در نتیجه اجرای این طرح، طی یک ماه گذشته ۱۹ نفر از محکومان و متهمان متواری در حوزه‌های مختلف جرایم شناسایی، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی بندرگز با تأکید بر اهمیت ارتقاء امنیت اجتماعی خاطرنشان کرد: این طرح با هدف افزایش احساس امنیت و رضایتمندی شهروندان از عملکرد فراجا، به‌صورت مستمر تا پایان سال ادامه خواهد داشت.