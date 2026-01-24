به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیاکبر روحی اظهار کرد: طرح امنیت محلهمحور با رویکرد جلب و دستگیری محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب دستگاه قضایی و انتظامی، بهصورت مستمر و هدفمند در سطح شهرستان بندرگز در حال اجراست.
وی افزود: با تلاش مأموران انتظامی و در نتیجه اجرای این طرح، طی یک ماه گذشته ۱۹ نفر از محکومان و متهمان متواری در حوزههای مختلف جرایم شناسایی، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی بندرگز با تأکید بر اهمیت ارتقاء امنیت اجتماعی خاطرنشان کرد: این طرح با هدف افزایش احساس امنیت و رضایتمندی شهروندان از عملکرد فراجا، بهصورت مستمر تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
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