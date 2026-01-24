به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی صبح شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستانهای شهرستانهای گناوه و دیلم، با قدردانی از زحمات کادر درمان و ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: تقویت بیمارستانهای گناوه و دیلم، اولویت جدی ما است.
وی تصریح کرد: وظیفه خودم میدانم به منظور رضایتمندی و خدمت به مردم کسانی را که در این زمینه تلاش میکنند، تشویق و ترغیب و حمایت کنم.
پورکبگانی با تقدیر از زحمات طاقتفرسای کادر درمان، افزود: شما پزشکان و پرستاران با تمام تلاش شبانهروزی خود، همواره با چالش روبرو هستید، وظیفه من این است تا آنجا که میتوانم کمک کنم.
وی با بیان اینکه نگاه ما استانی و ملی است تأکید کرد: از ظرفیتهای متعدد داخل مرکز کشور کمک خواستهام تا اتفاق خوبی برای حوزه سلامت بیفتد، اگر بیمارستان گناوه و دیلم تقویت شود، بار بیمارستان بوشهر کمتر میشود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روحیه همکاری، گفت: به عنوان برادر در کنار دکتر اخلاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هستیم تا بتوانیم اتفاق خوبی برای مردم رقم بزنیم، همه با یک دیدگاه پیش میرویم و امروز نیز تقسیم کار صورت گرفته است، ما تمام توان خود را میگذاریم تا برای مردم کاری بکنیم، مردم باید ببینند مسئول برایشان تلاش میکند.
دکتر اله کرم اخلاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، جعفر پورکبگانی نماینده مردم شریف بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، دکتر دانیال اسفندیاری فرماندار شهرستان گناوه، دکتر حسن کشاورز معاون درمان، دکتر امیرحسین دارابی معاون بهداشت، حمزه اندر خورند معاون توسعه مدیریت و منابع و سید مجید حسینی مدیر روابط عمومی و بینالملل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دکتر عاطفه اسفندیاری مدیر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان و علی بن هلال مدیر امور بیمارستانها و تعالی بالینی دانشگاه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی از بیمارستان امیرالمؤمنین (ع)، بیمارستان تخصصی سوانح سوختگی گناوه و بیمارستان بقیهالله الاعظم (عج) دیلم بازدید و روند درمان و مشکلات این مرکز درمانی را مورد بررسی قرار دادند.
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