۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

ملی‌پوشان بوشهری فوتبال ساحلی به پویش «جبهه مردمی ایران ما» پیوستند

بوشهر- «مسلم مسیگر» و «محمدجواد خسروی» ۲ ملی‌پوش فوتبال ساحلی کشور به پویش ملی «جبهه مردمی ایران ما» پیوستند.

به گزارش خبرنگار مهر،مراسم پیوستن جامعه ورزش استان به پویش ملی «جبهه مردمی ایران ما» با حضور پورکبگانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، مسئولان هیئت فوتبال و فوتبال ساحلی و جمعی از مدیران هلال احمر در محل این جمعیت برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر ظهر پنجشنبه در این مراسم با قدردانی از همراهی ورزشکاران و اقشار مختلف مردم با مجموعه هلال احمر، اظهار کرد: امروز همه مردم و مسئولان زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران برای عبور از شرایط حساس و دستیابی به اقتدار و سربلندی کشور تلاش می‌کنند و این همدلی، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام اسلامی است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز با تبریک دهه مبارک کرامت و قدردانی از مردم استان، تأکید کرد: ملت ایران اسلامی با وجود سلایق و دیدگاه‌های مختلف، همواره در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و این وحدت، نویدبخش آینده‌ای روشن و دستیابی به قله‌های موفقیت است.

جعفر پورکبگانی افزود: درخشش نام ایران در میادین ملی و بین‌المللی، نتیجه تلاش ورزشکاران و حمایت ملت بزرگ ایران است.

محتشم رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر با اشاره به نقش بی‌بدیل هلال احمر در حوادث و بحران‌ها، این نهاد را مجموعه‌ای پیشرو و خدمت‌رسان دانست و گفت: جامعه ورزش از نخستین ساعات در کنار هلال احمر بوده و از طریق پویش «جبهه مردمی ایران ما» در مسیر خدمت‌رسانی حضوری فعال خواهد داشت.

در پایان این مراسم، ملی‌پوشان بوشهری تیم ملی فوتبال ساحلی، مسلم مسیگر و محمدجواد خسروی، با حضور در جمع امدادگران، رسماً به پویش «جبهه مردمی ایران ما» پیوستند و حمایت خود را از فعالیت‌های بشردوستانه جمعیت هلال احمر اعلام کردند.

کد مطلب 6816002

