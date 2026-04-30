به گزارش خبرنگار مهر،مراسم پیوستن جامعه ورزش استان به پویش ملی «جبهه مردمی ایران ما» با حضور پورکبگانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، مسئولان هیئت فوتبال و فوتبال ساحلی و جمعی از مدیران هلال احمر در محل این جمعیت برگزار شد.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر ظهر پنجشنبه در این مراسم با قدردانی از همراهی ورزشکاران و اقشار مختلف مردم با مجموعه هلال احمر، اظهار کرد: امروز همه مردم و مسئولان زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران برای عبور از شرایط حساس و دستیابی به اقتدار و سربلندی کشور تلاش می‌کنند و این همدلی، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام اسلامی است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز با تبریک دهه مبارک کرامت و قدردانی از مردم استان، تأکید کرد: ملت ایران اسلامی با وجود سلایق و دیدگاه‌های مختلف، همواره در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و این وحدت، نویدبخش آینده‌ای روشن و دستیابی به قله‌های موفقیت است.

جعفر پورکبگانی افزود: درخشش نام ایران در میادین ملی و بین‌المللی، نتیجه تلاش ورزشکاران و حمایت ملت بزرگ ایران است.





محتشم رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر با اشاره به نقش بی‌بدیل هلال احمر در حوادث و بحران‌ها، این نهاد را مجموعه‌ای پیشرو و خدمت‌رسان دانست و گفت: جامعه ورزش از نخستین ساعات در کنار هلال احمر بوده و از طریق پویش «جبهه مردمی ایران ما» در مسیر خدمت‌رسانی حضوری فعال خواهد داشت.



در پایان این مراسم، ملی‌پوشان بوشهری تیم ملی فوتبال ساحلی، مسلم مسیگر و محمدجواد خسروی، با حضور در جمع امدادگران، رسماً به پویش «جبهه مردمی ایران ما» پیوستند و حمایت خود را از فعالیت‌های بشردوستانه جمعیت هلال احمر اعلام کردند.