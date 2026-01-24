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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۲۸

فارین پالیسی:

پهلوی در داخل و خارج پایگاهی ندارد؛باوعده‌های پوچ افراد را به کشتن داد

پهلوی در داخل و خارج پایگاهی ندارد؛باوعده‌های پوچ افراد را به کشتن داد

نشریه فارین پالیسی در گزارش اعلام کرد که پسر شاه مخلوع ایران نه تنها «در داخل و خارج ایران پایگاهی ندارد، بلکه با وعده‌های پوچ افراد را به کشتن داد.»

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: نشریه فارین پالیسی در گزارش اعلام کرد که پهلوی (پسر شاه مخلوع ایران) با عدم تحقق وعده‌ های نمایشی اش، نه تنها خود را بی‌اعتبار کرده است، بلکه برخی را نیز به کشتن داد.

این نشریه نوشت: جمهوری اسلامی تحت فرماندهی (آیت الله) خامنه‌ای منسجم و متحد به نظر می‌رسد، اگرچه شایعاتی مبنی بر مخالفت و نارضایتی علیه رهبر معظم ایران وجود داشته است. دولت ایران هنوز پایگاه حمایتی قابل توجهی در بین مردم دارد و می‌تواند صدها هزار حامی خود را هدایت کند. بسیاری از بخش‌های جامعه ایران که نگران بی‌ثباتی و هرج و مرج هستند، مانند الیگارشی و بازاریان ارشد، تصمیم گرفته‌اند که علیه تهران قیام نکنند.

گزارش مذکور اضافه می کند: تفرقه در مخالفان دولت ایران نیز به تهران کمک زیادی کرده است. رضا پهلوی ممکن است در رسانه‌های اجتماعی به عنوان راهبر مخالفان ظاهر شده باشد، اما واقعیت در عمل متفاوت است. ایران کشوری متنوع با ۹۲ میلیون نفر جمعیت است و وی به هیچ وجه از حمایت اکثریت ایرانیان داخل یا خارج از ایران برخوردار نیست. پهلوی همچنین با ایجاد تفرقه به جای متحد کردن مخالفان، ثابت کرده است که رئیسی غیرپاسخگو و تفرقه‌انداز است.

فارین پالیسی سپس اضافه کرد: خلأ اعتبار او به دلیل عدم تحقق وعده‌هایش بیشتر شده است. او سال گذشته (میلادی) ادعا کرد که از طریق یک برنامه تلویزیونی با کد QR، موفق به جدایی ۵۰ هزار نفر از پرسنل دولت ایران شده است. با این حال، به نظر می‌رسد هیچ مدرکی مبنی بر جدایی عمده در میان نیروهای دولتی وجود ندارد.

نشریه مذکور اضافه می کند که همین وعده های وی باعث شده است تا تعدادی از ایرانی ها در جریان اغتشاشات پراکنده اخیر کشته شوند و بر این اساس، ادعای پهلوی «یک نمایش تبلیغاتی بوده است.»

این گزارش افزود: در روزهای حساس اولیه ناآرامی‌ها، نقش پهلوی عمدتاً نمایشی بود: بیانیه‌ها، حضورها و تشویق توده‌ ها. او هرگز تصدی دولتی نداشته و سازمانی معتبر و میدانی که قادر به راهبری معترضان باشد، ایجاد نکرده است. در عوض، پهلوی تمایل دارد بر امواج قیام‌ها سوار شود و به عنوان راهبر خودخوانده تظاهرات و اعتصاباتی که چند روز قبل از دخالت او آغاز شده بود، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کند. وقتی «نورا اودانل»، مجری شبکه «سی‌بی‌اس»، از پهلوی سوالی پرسید که «اکثر ایرانیان داخل کشور نمی‌توانند با خیال راحت سئوالشان را (از شما) مطرح کنند و اکثر ایرانیان خارج از کشور نیز با صدای بلند نمی‌پرسند، در حالی که شما مردم را به اعتراض و رفتن به خیابان‌ها تشویق می‌کنید، آمار مرگ و میر در ایران در حال افزایش است. منظورم این است که آیا فرستادن شهروندان در ایران به کام مرگ مسئولیت دارد؟ آیا شما مسئولیتی در این خصوص دارید؟»، پاسخ پهلوی به نظر تحقیرآمیز و بی‌تفاوت می‌آمد؛ زیرا وی گفت: این یک جنگ است و جنگ تلفات دارد. پاسخ به ظاهر بی‌رحمانه به این سوال بدون شک بسیاری از ایرانیان را آزرده خاطر خواهد کرد.

فارین پالیسی خاطرنشان کرد: پهلوی مشکل بزرگ تری هم دارد؛ او با اعلام خود به عنوان راهبر حرکت، در میان بسیاری از اعضای مخالفان (تهران) دشمن تراشی کرده است. تهدید و آزار و اذیت مداوم مشاوران او علیه سایر سران مخالفین تهران نیز به فرصت‌های اتحاد آسیب رسانده است. اقلیت‌های قومی ایران نیز تا حد زیادی به پهلوی و مشاوران ملی‌گرای افراطی او بی‌اعتماد هستند.

گزارش مذکور می افزاید: وعده کمک به معترضان بدون عمل به وعده‌ها در حالی که افرادی کشته می شوند، منجر به بی‌اعتمادی طولانی‌مدت خواهد شد. پهلوی ممکن است تا حدی در بین ایرانیان حمایتی داشته باشد، اما او نماینده اکثریت جمعیت ایرانیان نیست و ظرفیت رهبری یک انقلاب را نیز ندارد. آنچه کم است، یک ماشین انقلابی به رهبری رهبران توانمند است. در سال ۱۹۷۹، آیت‌الله روح‌الله خمینی یک ماشین انقلابی ساخت و با بسیاری از گروه‌های غیراسلام‌گرا برای سرنگونی شاه ائتلاف کرد؛ احدی در ایران امروز چنین توانایی ندارد.

کد مطلب 6730198

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    نظرات

    • ناشناس ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
      23 94
      پاسخ
      دنیا دار مکافات است خودش هم سه دختر داره و دامادش هم اسرائیلی، روزی بشه که دامادش با خودش جبران کنه و کارش را یکسره کند
    • سعید ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
      28 96
      پاسخ
      رضا شاه یک آدم پست و کثیفیه حتی از پدرش کثیفتر .همین که به این راحتی جوان‌ها رو به کام مرگ میکشونه برای عقده ی پادشاهی خودش. نشانه ی کفتار بودنشه ..الهی ریشه ش خشک بشه به آبروی حضرت عباس ع
    • ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
      31 92
      پاسخ
      مرگ بر رضا پهلوی و دارو ندارش
    • ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
      28 96
      پاسخ
      این ربع پهلوی بی غیرت عرضه نداره زنش را از بغل اجنبی حفظ کنه میخواد یک مملکت نگه داره؟!!!!
    • یازهرا(س) ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
      21 57
      پاسخ
      چاهزاده رو خود خانواده اش قبول ندارندحالا یکسری معلوم الحال منتظرند بیاد ایران😂 پاینده باد جمهوری اسلامی ایران🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ایرانی های واقعی بااتحادشان مشت محکمی بر دهان آمریکا و صهیون و پهلوی زدند👊👊👊
    • ز.ف ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
      14 57
      پاسخ
      لعنت به خودش و آبا و اجداد کثیفش
    • محمد ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
      16 58
      پاسخ
      پسرشاه حتما کتاب اخرین سفر شاه را مطالعه کرده است و بعد از صد سال دیگر هم به اراده و هوشیاری امروزی ملت ایران نمیرسد. دور باطلش را در همان بیرون بزند و بعد اگر توانست به جزیره موریس هم سری بزند.
    • ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
      9 16
      پاسخ
      خبرمرگ پهلوی متوهم.تا شرش اذیتش کم بشه از سر ایران و مردمش. هنوز فکر مکنه میشه شاه ایران😂😂 😂😂 عجب توهم شدیدی زده این مردک شدیدن روانپزشک نیاز داره.
    • ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
      9 13
      پاسخ
      اعلی حسرت دلقک دست نشانده موساد
    • آریائی ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
      4 12
      پاسخ
      مغز نداشته این شبه بشر تحت کنترل سازمانهای ضد بشری سیا و موساد است
    • کامی ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
      4 12
      پاسخ
      این احمق بی‌غیرت که حتی شک داریم بگیم اصلا ایرانی باشه توهرکشوری هست اعدامش کنن آخه مگه برا ایران خیانت نکرد چطور انتظار دارن براشون خیانت نکنه ،کسی که وطن فروشی کنه حکمش مرگ هست والسلام
    • کامی ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
      4 13
      پاسخ
      پهلوی بی رگ وطنشو فروخت حتما آمریکا و اسراییل هم خواهد فروخت زودتر بکشینش آدم نمک نشناس هرجایی باشه ذاتا نمک نشناس هست کارشون تموم کنین
    • ۰۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
      7 14
      پاسخ
      بابای خودش محمدرضا شاه گفته بود رضا از هوش پایینی برخورداره چطور میخواد یه کشور و اداره کنه من موندم.🤣😂
    • مردم ایران ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
      10 13
      پاسخ
      فقط احمقهایی که به حرف این میریزند بیرون حماقت پایان نداره
    • امیر IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      2 1
      پاسخ
      اخه میگم پهلوی که پوله جیبتو از مامانت میگیری و خودت آس و پاسی حتی یه خونه به اسمت نداری چطور میخوایی رهبر اپوزیسون مخالف باشی گفته سنگ مفت گنجیشک مفت بزنم شاید گرفت که نخیر اونی که شما فکر میکنید هدهده فقط یکبار تو فصل بهار میاد و میره اره جونم.
    • IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      1 1
      پاسخ
      سلطنت پهلوی نامشروع بود 'پدرش سه بارتحت فشارازایران گریخت'پدربزرگش ازکشورخارج کردند اصلا ناف اینهارابا غربت ازوطن بریدند خودش گفته زمان حکومت داری تهران نمی اید از راه دورحکومت می کند وکشته شدن جوانان را تلف شده جنگی نامیده نه تحت عنوان هیچ شعار و برنامه و ایده ای ونه مثلا کشته شدن درراه آزادی وغیره'وابستگی شدیدی به خارج دارند نوکرصفت اند سریع بخش های ناراضی راازایران جدا می کنند'

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