پیش بینی هواشناسی هرمزگان جمعه ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز وزش بادهای نسبتا شرقی -جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس پیش بینی و دریا نسبتا مواج می‌شود.

حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در خلیج فارس در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا ۱۵۰ سانتیمتر می‌رسدد.

وی توصیه کرد: شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان صورت گیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: وزش بادهای نسبتا شدید شرقی تا جنوب شرقی و مواج شدن دریا تا روز پنج شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۵ در مناطق دریایی استان ادامه دارد.

حمزه نژاد افزود: امروز با ورود یک موج بارشی در غرب استان و بتدریج در سطح استان رگبار پراکنده باران و رعدوبرق گاه افزایش تند بادلحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

وی گفت: این سامانه بارشی تا روز دوشنبه ۳ فروردین در سطح استان فعال است.

حمزه نژاد افزود: شدت بارش‌ها برای روزهای شنبه یکم تا دوشنبه ۳ فروردین ماه پیش بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: از قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت:روز سه شنبه ۴ فروردین ورود یه موج بارشی جدید را از مناطق غربی استان خواهیم داشت که تا روزهای پایانی هفته پیش رو در سطح استان فعالیت خواهد داشت.

حمزه نژاد افزود: هر گونه تغییر در نقشه‌های پیش یابی و مدل‌های هواشناسی اطلاع رسانی خواهد شد.

وی گفت: دما در این مدت نوسان بین ۱ تا ۳ درجه‌ای دارد.