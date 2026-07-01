سید حسین مردیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش سلام محله همزمان با سراسر کشور در شهرستان شادگان آغاز شده و رویکرد اصلی آن تقویت زیرساختهای محلی، ارتقای مشارکت اجتماعی و افزایش تابآوری در سطح محلات است.
وی افزود: طرح سلام مهمترین الگوی محلهمحوری سازمان بهزیستی با هدف جلب مشارکت مردمی برای ارتقای سلامت اجتماعی محلات به شمار میرود و در آن تلاش میشود ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و مردمی هر محله شناسایی و فعال شود.
سرپرست اداره بهزیستی شادگان بیان کرد: در این طرح بر بهرهگیری از منابع اجتماعی، فرهنگی و مادی موجود در محلات تأکید شده و برنامهها با مشارکت مستقیم مردم و نهادهای محلی اجرا میشود.
وی توضیح داد: سازمان بهزیستی در حوزه رسیدگی به جامعه هدف و عموم مردم، بهویژه در زمینه آسیبهای اجتماعی و مشکلات روانشناختی و اجتماعی، وظایف گستردهای برعهده دارد و تحقق این مأموریتها نیازمند برنامهریزی دقیق و اجرای طرحهای نوین و مشارکتی است که طرح سلام محله یکی از مهمترین آنها به شمار میرود.
مردیزاده گفت: مشارکت مردم کلید حل بسیاری از آسیبهای اجتماعی است و برای دستیابی به توسعه پایدار و حکمرانی کارآمد، حضور و نقشآفرینی مردم در محلات ضرورتی انکارناپذیر است.
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