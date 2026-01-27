آرامش بازار دارویی کشور در گرو تامین ارز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد اظهار داشت: اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تلاش شده برآورد دقیقتری از نیاز ارزی دارو و تجهیزات پزشکی ارائه شود، اما همچنان فاصله معناداری میان نیاز واقعی و منابع پیشبینیشده وجود دارد.
وی افزود: بخشی از منابع ارزی مصوب سال جاری یا با تأخیر تخصیص یافته یا عملاً قابل استفاده نبوده و این موضوع منجر به انتقال بدهیها شده است.
به گفته شهابی مجد، بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ تنها در صورتی میتواند ریسک کمبود دارو را کاهش دهد که ارز دولتی حفظ شود و تخصیص و انتقال ارز به موقع انجام گیرد؛ در غیر این صورت، حتی رشد ۴۰ درصدی منابع نیز کفایت نخواهد کرد.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو با بیان اینکه هزینههای تولید، واردات و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی به طور جدی تحت تأثیر تورم و نرخ ارز قرار دارد، افزود: افزایش هزینهها به مراتب بیش از رشد منابع در لایحه بودجه است.
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