سردار معروفی معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار «حسین معروفی»، طی حکمی به‌عنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد.

پیش از این سردار معروفی معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین و فرمانده سپاه ثارالله کرمان بود.