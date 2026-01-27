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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

سردار معروفی معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه شد

سردار معروفی معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه شد

سردار سرتیپ پاسدار «حسین معروفی» طی حکمی به‌عنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار «حسین معروفی»، طی حکمی به‌عنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد.

پیش از این سردار معروفی معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین و فرمانده سپاه ثارالله کرمان بود.

کد مطلب 6732836
محسن صمیمی

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