سردار معروفی معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار «حسین معروفی»، طی حکمی بهعنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد.
پیش از این سردار معروفی معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین و فرمانده سپاه ثارالله کرمان بود.
سردار سرتیپ پاسدار «حسین معروفی» طی حکمی بهعنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار «حسین معروفی»، طی حکمی بهعنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد.
پیش از این سردار معروفی معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین و فرمانده سپاه ثارالله کرمان بود.
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