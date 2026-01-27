راهکارهای مقابله با استرس امتحانات والدین

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره سادات بدری، متخصص روانشناسی و روانکاوی، با اشاره به تأثیر مستقیم اضطراب والدین بر عملکرد تحصیلی فرزندان، بر لزوم مدیریت هیجانات و توقعات خانواده در ایام امتحانات تأکید کرد و هشدار داد که فشار و خشم والدین میتواند باعث فرار اطلاعات از حافظه کودکان شود.
این روانشناس و روانکاو در پاسخ به پرسشی درباره استرس مادران و پدران در زمان امتحانات فرزندان و نحوه جلوگیری از انتقال این تنش به آنها، اظهار داشت: والدین متأسفانه به دلیل اینکه اضطرابهای درونی حلنشده بسیار زیادی دارند، دچار چالش میشوند. توقعاتی که مدرسه و همچنین توقعات بالای خود والدین وجود دارد، فشار را دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه خشم و عصبانیت مادر شب امتحان تأثیر مخربی بر روان فرزند دارد، توضیح داد: وقتی والدین با خشم و عصبانیت رفتار میکنند در حالی که توقع دارند فرزندشان امتحان خوبی بدهد، این موضوع روی تمرکز کودک اثر منفی میگذارد. در واقع، هر آنچه فرزند بلد است و یاد گرفته است به دلیل این فشار از حافظهاش فرار میکند و یادگیری به ثبات نمیرسد تا فردا بتواند روی برگه امتحان پیادهسازی کند.
بدری در ادامه به موضوع کمالگرایی و آسیبهای آن پرداخت و گفت: معمولاً کمالگراها اجازه اشتباه کردن را به خود یا دیگران نمیدهند و همین مسئله باعث میشود فرزندانشان مضطرب باشند. با افزایش سن فرزندان و ورود به دوران نوجوانی و جوانی، این دلزدگی از درس خواندن بیشتر میشود.
این متخصص روانشناسی خاطرنشان کرد: یک نوع لجبازی حاصل این فشارهاست که بچهها دیگر تن به درس خواندن نمیدهند. تنها زمانی که اینها میتوانند خشم خود را نسبت به والدین ابراز کنند، از طریق درس نخواندن است؛ یعنی واکنش فرزند در برابر اصرار بیش از حد والدین، دقیقاً عکس عمل آنهاست و نخواندن است.
وی در رادیو گفتوگو با ذکر مثالی از تجربه یکی از همکارانش درباره والدینی که خودشان به جای فرزندشان استرس میگیرند، تأکید کرد: والدین باید مراودت خود را با اضطراب مدیریت کنند، زیرا مقابله مستقیم و سرکوب آن میتواند مخرب باشد و علائم را بیشتر کند.
نظر شما