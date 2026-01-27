محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وقوع کولاک در ارتفاعات و گردنه‌های استان از بعدازظهر چهارشنبه با بارش برف و افزایش سرعت وزش باد در مناطق بادگیر پیش بینی شده است، گفت: از فردا به تدریج موجی از جو استان عبور خواهد کرد که موجب بارش برف در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خواهد ش

وی با بیان اینکه امروز شرایط جوی در نواحی مختلف استان پایدار است و آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بو، تفزود: در روزهای پیش رو دما به طور نسبی افزایش می یابد اما دمای کمینه همچنان منفی و تا ۶ درجه زیرصفر پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ازتداوم دمای هوای سرد در استان طی چند روز آینده خبر داد و تاکید کرد: همچنان دمای منفی هشت درجه زیر صفر درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.

رحمان نیا افزود: طی شبانه روز گذشته سجاس با دمای منفی ۱۵ درجه سردترین و چورزق در طارم با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد به عنوان گرمترین منطقه استان گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: شهر زنجان منفی ۲ درجه سانتیگراد است و در شبانه روز گذشته دمای این شهر بین منفی هفت تا مثبت ۶ درجه سانتیگراد متغییر بوده است.