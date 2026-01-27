نگاهی به وضعیت «دارو» در روزهای پایانی سال

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که فعالان و مدیران حوزه دارو کمتر در رسانه ها دیده می شوند، وضعیت بازار دارویی کشور آن طور که احساس می شود؛ چندان مساعد نیست و زنجیره تامین دارو، به سختی سرپا ایستاده است تا بتواند داروهای مورد نیاز بیماران را تامین کند. اما، اگر قرار باشد به فکر نباشیم، شرایط تامین و دسترسی به دارو؛ سخت و دشوار خواهد شد.

مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، درباره وضعیت کلی تأمین دارو در کشور، گفت: با وجود تداوم مشکلات در حوزه انتقال ارز و انباشت بدهی‌های دولت به داروخانه‌ها، بیمارستان‌های دولتی و همچنین سازمان‌های بیمه‌گر، تلاش می‌شود با روش‌های مختلف، زنجیره تأمین دارو حفظ شده و دارو به دست مردم برسد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ذخایر دارویی کشور در وضعیت ایده‌آل قرار ندارد، افزود: با توجه به وجود حدود ۱۷ هزار قلم دارو در کشور، به‌ طور متوسط ذخایر دارویی برای سه ماه برآورد می‌شود، هرچند این میزان بسته به نوع دارو متفاوت و به صورت پراکنده است.

در همین حال، فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر ضرورت تقویت ذخایر دارویی کشور، گفت: ارتقای ذخایر دارویی به حداقل ۶ ماه باید به‌ صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و با توجه به شرایط خاص کشور و تهدیدات موجود علیه صلح جهانی، لازم است حوزه سلامت کشور همواره در حالت آماده‌باش کامل باشد.

در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد داروها از نظر ارزش ریالی و ارزی تولید داخل هستند و سهم داروهای وارداتی به حدود ۱۸ درصد محدود شده است. همچنین حدود ۷۰ درصد مواد اولیه دارویی مورد نیاز کشور از نظر حجمی در داخل تولید می‌شود. این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو، نیاز ارزی بازار دارویی کشور را ۲.۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.

سعید مهرزادی، سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، با اشاره به وجود ۳۴۰۰ نوع دارو در کشور که برای ۵۰ درصد این اقلام ارز تخصیص می‌یابد یا قیمت بالایی دارند، گفت: این اقلام دارویی به دلیل اینکه یارانه می گیرند، در نتیجه قیمت آنها به نسبت برخی کشورهای منطقه پایین تر است و امکان قاچاق معکوس دارو از ایران به این کشورها فراهم می شود.

در همین حال، حسین عبدلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اظهار داشت: وضعیت تأمین دارو در کشور تحت فشار شدیدی قرار دارد.

وی با عنوان این مطلب که مشکل دارو فقط کمبود ارز نیست، گفت: نقدینگی و بدهی‌های انباشته وزارت بهداشت باعث شده تولید و واردات دارو و تجهیزات کند شود و دسترسی بیماران به دارو، دچار اختلال شود.

بر اساس اظهارات مسئولان سازمان غذا و دارو، از ابتدای سال تنها حدود یک‌سوم ارز مورد نیاز دارو قابل انتقال بوده و بخشی از پرداخت‌ها در مسیر بانکی متوقف ماند. بنابراین، اگر منابع مالی به موقع تأمین نشود، وضعیت بحرانی خواهد شد.