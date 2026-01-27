پیشروی ارتش روسیه در تمام خطوط نبرد در شرق اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه پس از بازدید از یک منطقه عملیاتی اعلام کرد که نیروهای این کشور به پیشروی در تمامی محورهای خط مقدم عملیات ویژه نظامی ادامه می‌دهند.

به گفته گراسیموف، نیروهای روسیه از اوایل ژانویه تاکنون ۱۷ منطقه مسکونی و بیش از ۵۰۰ کیلومتر مربع از اراضی را در مناطق روس‌نشین اوکراین آزاد کرده‌اند.

وی گفت: گروه رزمی شمال در حال انجام عملیات رزمی برای گسترش کمربند امنیتی در مناطق مرزی استان‌های سومی و خارکوف است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد که گروه رزمی شمال روسیه طی یک ماه چهار منطقه مسکونی را برای گسترش کمربند امنیتی آزاد کرده است.

به گفته گراسیموف، تا ۸۰۰ نظامی اوکراینی در منطقه‌ای در نزدیکی کوپیانسک در استان خارکوف در محاصره قرار دارند.

وی گفت نیروهای روسیه با موفقیت در محورهای روبتسی و کراسنی لیمان در استان دونتسک پیشروی کرده و در حال تکمیل عملیات آزادسازی شهرک‌های دروبیشوو، یارووایا و سوسنوویه هستند.