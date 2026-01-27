اجرای پویش «هر خانه یک پرچم» در علی آباد کتول

به گزارش خبرنگار مهر، منصور خسروی، ظهر سه شنبه با اعلام جزئیات برنامههای ویژه نیمه شعبان و دهه فجر، گفت: برنامههای متنوعی از جمله برگزاری جشنهای نیمه شعبان، دیدار با خانوادههای شهدا و افتتاح پروژههای عمرانی و فرهنگی در طول این ایام پیشبینی شده است.
وی افزود: امسال پویش «هر خانه یک پرچم» با پرچم جمهوری اسلامی اجرا خواهد شد و در طول دهه فجر، شاهد افتتاح پروژهها در محلات و مساجد شهرستان خواهیم بود. علیآباد یکی از شهرستانهای پیشرو در تعداد شهداست و یادوارههای متعددی برای گرامیداشت آنان برگزار میکنیم.
خسروی به برنامههای فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: رژه ادوات کشاورزی، مسابقه نقاشی و خوشنویسی، اردوی جهادی و استقرار تیمهای پزشکی ویژه بانوان در طول دهه فجر اجرا میشود. همچنین برنامههای هنری از جمله جشنواره موسیقی کتولی و تلاوت قرآن با حضور قاریان بینالمللی در دستور کار است.
وی از برنامههای نوآورانه آموزشی نیز خبر داد و گفت: کرسی آزاداندیشی و جلسات روایتگری پیشرفت و مقاومت برای اولین بار در مدارس شهرستان برگزار میشود و مسابقات ورزشی در گروههای سنی مختلف، هم برای بانوان و هم آقایان پیشبینی شده است.
مسئول شورای تبلیغات اسلامی علیآباد خاطرنشان کرد: پیادهروی خانوادگی، توزیع غذای نذری به نیت ۱۴ معصوم و جشنوارههای محلی از دیگر برنامههای دهه فجر است. انتظار میرود مردم پرشور علیآباد در مراسم ۲۲ بهمن حضور گسترده داشته باشند و جشنهای ملی و مذهبی این شهرستان را به نمایش بگذارند.
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