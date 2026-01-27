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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

اجرای پویش «هر خانه یک پرچم» در علی آباد کتول

اجرای پویش «هر خانه یک پرچم» در علی آباد کتول

گرگان-مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی علی آباد کتول گفت: در ایام دهه فجر امسال پویش «هر خانه یک پرچم» با پرچم جمهوری اسلامی در این شهرستان اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور خسروی، ظهر سه شنبه با اعلام جزئیات برنامه‌های ویژه نیمه شعبان و دهه فجر، گفت: برنامه‌های متنوعی از جمله برگزاری جشن‌های نیمه شعبان، دیدار با خانواده‌های شهدا و افتتاح پروژه‌های عمرانی و فرهنگی در طول این ایام پیش‌بینی شده است.

وی افزود: امسال پویش «هر خانه یک پرچم» با پرچم جمهوری اسلامی اجرا خواهد شد و در طول دهه فجر، شاهد افتتاح پروژه‌ها در محلات و مساجد شهرستان خواهیم بود. علی‌آباد یکی از شهرستان‌های پیشرو در تعداد شهداست و یادواره‌های متعددی برای گرامیداشت آنان برگزار می‌کنیم.

خسروی به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: رژه ادوات کشاورزی، مسابقه نقاشی و خوشنویسی، اردوی جهادی و استقرار تیم‌های پزشکی ویژه بانوان در طول دهه فجر اجرا می‌شود. همچنین برنامه‌های هنری از جمله جشنواره موسیقی کتولی و تلاوت قرآن با حضور قاریان بین‌المللی در دستور کار است.

وی از برنامه‌های نوآورانه آموزشی نیز خبر داد و گفت: کرسی آزاداندیشی و جلسات روایتگری پیشرفت و مقاومت برای اولین بار در مدارس شهرستان برگزار می‌شود و مسابقات ورزشی در گروه‌های سنی مختلف، هم برای بانوان و هم آقایان پیش‌بینی شده است.

مسئول شورای تبلیغات اسلامی علی‌آباد خاطرنشان کرد: پیاده‌روی خانوادگی، توزیع غذای نذری به نیت ۱۴ معصوم و جشنواره‌های محلی از دیگر برنامه‌های دهه فجر است. انتظار می‌رود مردم پرشور علی‌آباد در مراسم ۲۲ بهمن حضور گسترده داشته باشند و جشن‌های ملی و مذهبی این شهرستان را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6733145

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