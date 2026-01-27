به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خضری، معاون سازمان راهداری و حملونقل جادهای امروز (سهشنبه، ۷ بهمن) در نشست خبری با اشاره به مصوبه ستاد اربعین درباره واردات اتوبوس گفت: بر اساس این مصوبه، واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس به کشور در دستور کار قرار گرفت که پیگیری آن از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است.
وی با اشاره به برداشته شدن سقف ظرفیت کارتهای بازرگانی در اجرای این طرح ادامه داد: در حال حاضر ثبت سفارش هر ۲ هزار دستگاه اتوبوس انجام شده، تخصیص ارز بخشی از این اتوبوسها صورت گرفته، واردات ۲۰۰ دستگاه در حال انجام است و ۱۴۰ دستگاه اتوبوس نیز وارد چرخه فعال حملونقل شدهاند.
خضری از تخصیص تسهیلات مالی به متقاضیان این طرح خبر داد و گفت: برای افرادی که در این طرح مشارکت میکنند، وام ۱۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده و تاکنون طی دو مرحله، در مجموع ۲۲۰ فقره تسهیلات به متقاضیان اختصاص یافته است و پیشبینی میشود تا پیش از اربعین سال آینده، ۵۰۰ دستگاه از اتوبوسهای وارداتی وارد ناوگان حملونقل جادهای کشور شود.
معاون سازمان راهداری و حملونقل جادهای در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بیمه رانندگان خاطرنشان کرد: پیگیریهای وزیر راه و شهرسازی در ماههای اخیر منجر به ایجاد هماهنگی میان رانندگان و شرکتهای حملونقل شد و در همین راستا، طرح پوشش بیمه تکمیلی رانندگان اجرایی شد و بر اساس این طرح، خانوادههای حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار راننده فعال در حوزه حملونقل کالا، تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
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