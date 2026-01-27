۴۰ کیلو زعفران تقلبی در مهستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی ظهر سه شنبه اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی ساوجبلاغ، در اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کالا، متوجه تهیه زعفران تقلبی در یک انباری در شهر مهستان شدند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی با مقام قضایی و در بازدید از انبار مورد نظر، موفق به کشف ۴۰ کیلوگرم زعفران تقلبی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با اشاره این که کارشناسان ارزش تقریبی کالای مکشوفه را ۷۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: دراین راستا یک نفر دستگیر و تحویل مقام قضائی شد.

این مسئول انتظامی در پایان از شهروندان خواست با مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه قاچاق کالا، با شماره گیری ۱۱۰ پلیس را درجریان بگذارند.