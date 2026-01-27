روسیه نیروها و تجهیزات خود را از فرودگاه قامشلی خارج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، نیروهای روسی از اواخر سال ۲۰۱۹ و پس از حمله ترکیه به منطقه، فرودگاه قامشلی واقع در شهری با اکثریت کُرد در استان حسکه را به‌عنوان پایگاه نظامی خود مورد استفاده قرار داده بودند.

یک مقام نظامی سوری در استان حسکه گفت: «نیروهای روسی روز سه‌ شنبه تجهیزات و سلاح‌ های سنگین خود را از طریق هوا به پایگاه حمیمیم در استان لاذقیه منتقل کردند، پایگاهی که مهم‌ترین مرکز هوایی روسیه در سوریه به شمار می‌رود.

این اقدام چند هفته پس از تشدید تنش‌های نظامی میان ارتش سوریه و نیروهای کُرد صورت گرفت؛ تنش‌هایی که در پی آن نیروهای کُرد از مناطقی گسترده‌ در استان‌های دیرالزور در شرق و الرقه در شمال عقب ‌نشینی کرده و به مناطق با اکثریت کُرد در استان حسکه منتقل شدند.

یکی از نگهبانان فرودگاه از نیروهای امنیتی کُرد گفت: «این آخرین هواپیمای روسی است که فرودگاه را ترک می‌کند».

خبرنگار القدس العربی روز دوشنبه در داخل فرودگاه دست‌کم یک هواپیمای باری روسی و یک بالگرد، به‌همراه خودروهای زرهی، سامانه‌های راداری و پرچم‌های روسیه را مشاهده کرده بود، اما گفت که هیچ‌یک از این تجهیزات روز سه‌شنبه در فرودگاه دیده نمی‌شد.

روسیه در نوامبر ۲۰۱۹ و پس از حمله گسترده ترکیه علیه نیروهای کُرد که به عقب‌نشینی آنها از نوار مرزی وسیعی انجامید، فرودگاه قامشلی را به پایگاهی نظامی برای نظارت بر اجرای توافق مربوطه تبدیل کرده بود.

این تحولات پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، از قصد خود برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه خبر داده بود؛ نیروهایی که به گفته مقامات آمریکایی از کُردها در نبرد با داعش حمایت می‌کردند، هرچند واشنگتن بعداً حضور خود را برای حفاظت از میادین نفتی تقویت کرد.

کُردها در آن زمان احساس کردند آمریکا آنها را رها کرده و به همین دلیل به سمت برقراری ارتباط با دمشق و حامی آن، مسکو، رفتند تا از مناطق خود در برابر حملات احتمالی ترکیه محافظت کنند.

از آن زمان، نیروهای روسی در مناطق تحت کنترل کُردها گشت‌زنی کرده و نقش نیروی حائل میان آنها و ارتش ترکیه را ایفا می‌کردند.

چند هفته بعد از سقوط نظام بشار اسد، روسیه مسئولانی را به دمشق فرستاد و احمد الشرع رئیس جمهوری خود خوانده سوریه نیز در اکتبر گذشته به مسکو سفر کرد و با استقبال گرم رئیس جمهوری روسیه مواجه شد.

روسیه اکنون می‌کوشد آینده دو پایگاه اصلی خود، پایگاه دریایی طرطوس و پایگاه هوایی حمیمیم — را که تنها مراکز نظامی این کشور خارج از محدوده شوروی سابق به شمار می‌روند — در چارچوب تعامل با مقامات جدید سوریه تضمین کند.