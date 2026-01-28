به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا آدینه ظهر چهارشنبه از آمادگی مجموعهای از طرحهای عمرانی، اقتصادی و اشتغالزایی برای افتتاح در دهه فجر خبر داد و گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، نگاه دولت به توسعه مناطق، از جمله شهرستان آزادشهر، مثبت بوده و امسال شاهد بهرهبرداری از پروژههای شاخص در بخشهای مختلف هستیم.
آدینه افزود: در مجموع ۹۳ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتبار هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان آماده افتتاح است که از این تعداد، ۸۴ طرح عمرانی با اعتبار بیش از هزار و۵۸۲ میلیارد تومان و ۹ طرح اقتصادی و اشتغالزا با اعتبار ۱۰۷ میلیارد تومان اجرا شده است. این پروژهها زمینه اشتغال مستقیم ۳۹۶ نفر را فراهم کردهاند و آمارها نیز توسط دستگاههای ناظر راستیآزمایی شدهاند.
وی مهمترین پروژههای عمرانی شهرستان را شامل تکمیل پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت آزادشهر و توسعه چهار فیدر با اعتبار هزار و۲۷۰ میلیارد تومان توسط شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان، افتتاح طرحهای راهداری، آسفالت و احداث پلها با اعتبار ۵۴ میلیارد تومان، و پروژههای مخابراتی به ارزش ۴۵ میلیارد تومان دانست.
آدینه همچنین به افتتاح پروژههای مسکن روستایی، بهسازی معابر، اجرای شبکههای برق و آب، احداث ساختمان اداری، گازرسانی، و بازسازی بیمارستان حضرت معصومه (س) اشاره کرد.
فرماندار آزادشهر درباره طرحهای اقتصادی نیز گفت: در بخش اشتغالزایی، شاهد افتتاح طرحهای مرغداری گوشتی، مزرعه پرورش ماهی، مجتمع گردشگری و واحد تولید نوار آبیاری از پلیاتیلن خواهیم بود که مجموعاً بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان اعتبار داشته و منجر به اشتغالزایی ۳۹۶ نفر شدهاند.
وی افزود: در بخش فرهنگی، هنری و ورزشی نیز ۲۶۵ برنامه در سطح شهرستان در نظر گرفته شده است که از جمله آنها برگزاری رژه موتوری، یادواره شهدای فجرآفرین، جشنهای بزرگ شعبان، همایش علیاکبرهای انقلاب، ایستگاههای سلامت و صلواتی، میز خدمت در نماز جمعه و جنگهای شادی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی است.
آدینه ضمن اشاره به حضور پرشور مردم آزادشهر در مراسم ۲۲ دی گفت: امسال نیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن، مردم انقلابی آزادشهر مانند گذشته با شور و افتخار ملی به میدان خواهند آمد تا بار دیگر مشت محکمی به دهان دشمنان انقلاب اسلامی بزنند
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