نانوداروی ایرانی ثبت اختراع بین المللی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نانو کریستال کورکومین فناوری نسل جدید از ترکیبات زیستی فعال است که برای افزایش جذب خوراکی کورکومین طراحی شده است. کورکومین به دلیل محلولیت بسیار پایین در آب، جذب خوراکی کمتر از یک درصد دارد که با استفاده از فناوری نانوکوکریستال، این مقدار به بیش از ۱۰۰ برابر افزایش یافته است.

این اختراع توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان به بهره‌برداری رسیده است. این فناوری تاکنون در ۳ محصول انسانی (لوزنج دهانی، ویال خوراکی، نوشیدنی) و ۲ محصول دامی به بازار عرضه شده است.

این فناوری با ادغام دانش کوکریستال و نانوکریستال، فرم کاملاً محلول و پایدار کورکومین را در ابعاد نانو ایجاد کرده است.

این امر امکان استفاده از کورکومین در فرمولاسیون‌های متعدد غذایی و دارویی را فراهم کرده و با کاهش دوز مصرفی (کمتر از یک‌دهم دوزهای موجود در بازار)، اثرات قابل‌توجهی را در دردهای مفصلی، میگرن و حتی انواع سرطان ممکن کرده است.

از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این فناوری می‌توان به افزایش بیش از ۱۰۰۰۰ برابری محلولیت در آب، پایداری بالا در شرایط مختلف نگهداری و قابلیت تبدیل کورکومین به یک انرژی‌زای طبیعی اشاره کرد.